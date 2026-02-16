Разделы

Transsion Holdings Tecno Mega Mini


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2026 Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России 2
28.10.2024 Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж 2
01.02.2024 Новый мини-ПК Tecno Mega Mini M1 уже в России 2

Публикаций - 3, упоминаний - 6

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

