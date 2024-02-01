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Новый мини-ПК Tecno Mega Mini M1 уже в России

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявляет о старте продаж первого в линейке продуктов неттопа — легкого и компактного настольного ПК Tecno Mega Mini M1 в России.

Mega Mini M1 выполнен в минималистичном дизайне в корпусе из алюминиевого сплава. Его вес всего 410 грамм, что позволяет легко переносить компьютер в любое удобное место, а объем 0,38 литра — разместить ПК там, где не помещается полноразмерный компьютер или ноутбук. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Компьютер оснащен ресурсоемким процессором Intel Core i5-12450H 12 поколения. Mega Mini M1 имеет 16 ГБ оперативной памяти DDR4 компактного формата SO-DIMM. Двухканальный модуль распределяет нагрузку и повышает производительность устройства, обеспечивая высокую скорость работы. Оперативная память имеет возможность расширения до 64 ГБ по желанию пользователя.

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Tecno Mega Mini M1

В ПК установлен SSD-накопитель емкостью 512 ГБ. Накопитель имеет современный формат М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и по желанию пользователя может быть заменен на более емкую память до 2 ТБ. В устройстве встроен графический процессор Intel Iris Xe и предустановлена ОС Windows 11.

Корпус Mega Mini M1 имеет возможность подключения кабеля Ethernet благодаря порту RJ45. Такое подключение дает возможность получить высокоскоростное интернет-соединение скоростью до 2,5 Гбит/с.

Помимо Ethernet-порта корпус Mega Mini M1 также имеет большое количество различных интерфейсов для подключения устройств. На передней панели есть два скоростных порта USB 3.2 Gen 2 и аудиовход 3,5 мм, а на задней панели разместились два HDMI 2.0 и два USB 4. На левой грани имеется встроенный SD-картридер. Всего на корпусе Mega Mini M1 есть 11 разных портов, не считая разъема питания и кнопки включения.

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Цифровизация

К Mega Mini M1 можно подключить два монитора с разрешением 8K через порты USB 4, и еще два монитора с разрешением через порты HDMI 2.0. Это позволяет отображать разнообразный контент одновременно на четырех экранах. Поддержка Wi-Fi 6 способна обеспечить высокую скорость до 1800 Мбит/с и стабильное беспроводное интернет-соединение.

Tecno Mega Mini M1 уже доступен в сетях магазинов электроники DNS и «Ситилинк» за 46 990 руб. В ближайшее время новинка появится в официальном магазине бренда на Ozon и у других партнеров бренда.

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Tecno — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. В продуктовом портфолио Tecno – смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.

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