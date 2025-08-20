Получите все материалы CNews по ключевому слову
Paxton Ken Пакстон Кен
УПОМИНАНИЯ
Paxton Ken и организации, системы, технологии, персоны:
|Водясов Алексей 222 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
|Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 555 1
|Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.