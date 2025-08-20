Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181394
ИКТ 14098
Организации 10957
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26063
Персоны 78024
География 2917
Статьи 1543
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Paxton Ken Пакстон Кен


УПОМИНАНИЯ


20.08.2025 Техас начал расследование против руководства WhatsApp*** и Instagram****: Их нейросети обманывают детей 1
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей 1
18.12.2020 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 2
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Paxton Ken и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4492 3
Amazon Inc - Amazon.com 3079 2
Google LLC 12060 2
Apple Inc 12368 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1536 1
Samsung Electronics 10450 1
Oracle Corporation 6792 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
Microsoft Corporation 25014 1
Clearview AI 9 1
Meta Platforms 93 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5645 1
Судебная власть - Judicial power 2363 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1584 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 631 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1309 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5138 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 274 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5002 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4360 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 856 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2592 1
Google Android устройства-девайсы 764 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9534 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16119 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8344 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2098 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3006 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4807 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3391 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2235 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 662 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1360 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3624 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1914 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26468 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25368 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25046 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 472 2
MSI Cubi - MSI CubiNUC - серия компьютер-неттопов 11 1
Mozilla Firefox - браузер 1903 1
Apple Safari - браузер 866 1
Google Gmail 968 1
Oracle Java - язык программирования 3272 1
Samsung Galaxy 978 1
Google Android 14437 1
Google Chrome - браузер 1613 1
Водясов Алексей 222 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 555 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52903 3
США - Техас 1001 3
Южная Корея - Республика 6772 1
Европа 24482 1
США - Калифорния 4691 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1423 1
США - Иллинойс 334 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 125 1
США - Массачусетс 509 1
США - Колорадо 384 1
Колумбия - Республика 532 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1782 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1841 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53605 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7191 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8368 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25239 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5138 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8108 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2857 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4832 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 533 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16990 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
The Verge - Издание 583 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378974, в очереди разбора - 738625.
Создано именных указателей - 181394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: