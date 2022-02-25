Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей

Не трогайте лица

Власти штата Техас рассматривают судебный иск к корпорации Meta Platforms (экс-Facebook) за использование данных по распознаванию лиц без ведома граждан. Иск может стать причиной серьезных финансовых потерь для Meta, пишет Silicon Angle.

Генпрокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) утверждает, что Meta собирала биометрические данные пользователей, не спрашивая их согласия, что прямо нарушает соответствующий закон штата — акт о получении и использовании биометрической идентификационной информации (CUBI Act).

Meta в ноябре 2021 г. объявила, что сворачивает свою систему распознавания лиц и удаляет изображения около миллиарда человек из своих баз данных. Компания утверждает, что эта информация предназначалась для того, чтобы другие пользователи могли отмечать их на фотографиях.

Круглая сумма

Штат требует $25 тыс. за каждый факт нарушения закона о биометрических данных и еще $10 тыс за каждое нарушение акта о неправомерных действиях в торговле штата Техас (Texas Deceptive Trade Practices Act). Учитывая, сколько людей считаются пострадавшими, проигрыш дела грозит Meta многомиллиардными потерями.

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«Закон CUBI в Техасе был принят еще в 2009 г.; он несколько мягче в формулировках, чем аналогичный закон штатаИллинойс, но в любом случае требует письменных разрешений от людей на сбор их биометрики, так что Facebook вряд ли выиграет дело, — полагает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Вопрос только в том, каков будет ущерб. $650 млн, выплаченные в Иллинойсе, — это не миллиарды; вероятнее всего, чем-то таким же Meta отделается и на этот раз».

В Meta коротко заявили о необоснованности обвинений и готовности компании решительно защищать себя в суде.

Спорная технология

Практика Meta очень не нравилась сторонникам приватности по вполне объяснимым причинам: использование технологии распознавания лиц регулярно становится источником злоупотреблений.

В некоторых штатах США запрещено использование таких технологий правоохранительными органами, а вЕвропе, например, осенью 2021 г. была принята резолюция, запрещающая использования как технологий распознавания лиц с применением ИИ, так и предиктивный подход к охране правопорядка.

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Microsoft и IBM, в свою очередь, объявляли, что отказываются от инвестиций в технологии распознавания лиц.

С другой стороны, компания Clearview AI, специализирующаяся на поставках средств распознавания лиц силовикам, несмотря на уйму критики, не собирается сдаваться и ищет инвесторов для продолжения деятельности. Деньги будут направлены на развитие технологий, лоббирование, международную экспансию, а также наполнение базы снимков лиц.

Дело в штате Иллинойс

Для Meta ситуация выглядит неважно: в начале февраля 2022 г. суд одобрил сделку корпорации с властями штата Иллинойс на сумму $650 млн. Эти деньги пойдут на компенсацию морального ущерба 1,6 млн граждан штата за использование их фото в системах Meta без их согласия. Законы Иллинойса и Техаса требуют от операторов данных получения такого сознательного согласия от каждого человека, чьи изображения попадают в их базы.

По мнению генпрокурора Пакстона, Meta сознательно нарушала права граждан на приватность, но этому теперь будет положен конец.

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«Facebook больше не сможет злоупотреблять правами граждан и их детей в целях получения прибыли за счет безопасности и благополучия остальных, — заявил он. — Это очередной пример нечистоплотной бизнес-практики технологических гигантов, и это должно прекратиться».