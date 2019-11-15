Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони

MSI выпустила неттоп Cubi 5 10M на чипах Intel Comet Lake. По утверждениям разработчика, у него нет аналогов в мире в плане используемых процессоров. Неттоп демонстрирует минимальный уровень шума во время работы и возможность одновременного подключения двух мониторов.



Компактный, легкий и «бесшумный»

Компания MSI разработала компьютер-неттоп Cubi 5 10M в компактном корпусе на базе процессора Intel Core i7 десятого поколения. По утверждению MSI, это первый в мире неттоп с чипом такого рода. За счет него ПК обеспечивает высокую производительность во многих приложениях (но не в видеоиграх ввиду отсутствия дискретной графики), занимая минимум места на рабочем столе.

Суммарные габариты корпуса, с учетом ножек-подставок, составили 124х124х54 мм при внутреннем объеме 0,66 литра и весе около 0,55 кг.

MSI также отметила небольшой уровень шума, издаваемый данным компьютером: он не превышает 23,6 дБ при использовании жесткого диска в дополнение к SSD-накопителю формата М.2. Компания сравнила «шумность» компьютера с уровнем шума при разговоре (в среднем 60 дБ) и в библиотеке (40 дБ).

Полноценный компьютер с 12-сантиметровыми гранями корпуса

Стоимость и сроки начала поставок Cubi 5 10M MSI на момент публикации материала не раскрывала. Также отсутствовала информация о комплектациях данного ПК – MSI сообщила лишь его базовые возможности.

Процессор и память

Конфигурация Cubi 5 10M включает в первую очередь процессор Intel Core i7 десятого поколения семейства Comet Lake, но точную его модель MSI не сообщила. Отметим, что не следует путать Comet Lake и Ice Lake – обе серии относятся к десятому поколению чипов Intel, но имеют радикальные отличия.

Так, Ice Lake – это по-настоящему новые процессоры Intel на 10-нанометровом техпроцессе, к которому Intel шла в течение нескольких лет и дошла лишь летом 2019 г. Семейство Comet Lake тоже вышло летом 2019 г., точнее, в августе, но эти процессоры производятся по более старой 14-нанометровой технологии. Для сравнения, процессоры AMD давно перешли на 7 нанометров.

В дополнение к процессору Intel неттоп Cubi 5 10M может оснащаться до 64 ГБ оперативной памяти. Используются планки SODIMM DDR4 с частотой 2666 МГц, на плате распаяно два слота под них.

Использование 2,5-дюймового накопителя в данном случае опционально

Система питания в данном случае состоит из упомянутого 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA III (им может быть как SSD, так и обычный жесткий диск) и современного SSD-драйва формата М.2. 2,5-дюймовый носитель крепится к нижней съемной крышке для упрощения монтажа.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Основная масса разъемов с Cubi 5 10M сосредоточена на задней панели. Здесь расположены два порта USB 3.2 Gen 1, пара обычных низкоскоростных USB 2.0, порт Ethernet, а также разъем питания и видеовыходы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2 для подключения к монитору или телевизору.

Тыльная панель неттопа

На фронтальной панели компьютера имеются дополнительный третий порт USB 3.2 Gen 1 современный USB-C 3.2 Gen 1. Здесь же находятся раздельные гнезда под наушники или колонки и микрофон, а также кнопка включения.

Набор беспроводных интерфейсов включает только Wi-Fi – могут уставливаться модули 802.11ac (модуль Intel Wireless AC 9462) и 802.11ax (Wi-Fi 6, Intel Wireless AX201). Bluetooth в данной модели не предусмотрен, как и возможность подключения внешних антенн Wi-Fi.

Особенности неттопа

Как и большинство компьютеров такого класса, MSI Cubi 5 10M можно подвесить к задней стенке монитора на крепление VESA. Также его можно расположить в любом труднодоступном месте, в том числе и в усложняющем доступ даже к кнопке включения.

MSI Cubi 5 10M с дополнительной кнопкой включения

На этот случай MSI предусмотрела для Cubi 5 10M дополнительный аксессуар – специальную выносную кнопку включения, но неизвестно, войдет ли она в комплект поставки.

К особенностям Cubi 5 10M также относится возможность одновременного подключения до двух мониторов. Порт USB-C для этого не задействуется – используются классические порты HDMI и DP.

Компьютер совместим с операционной системой Windows 10. Его корректную работу под другими платформами MSI не гарантирует.

Более компактное решение

MSI Cubi 5 10M – не самый компактный в мире неттоп – в октябре 2019 г. в российской рознице появился компьютер размерами 179x88x22 мм, весом не более 505 граммов и с внутренним объемом около 0,35 литра. Это Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano с 14-нанометровыми процессорами Intel Whiskey Lake девятого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, двумя слотами М.2, парой высокоскоростных USB-C, сетевой картой, квартетом USB 3.0 и выходом на монитор DisplayPort.

Lenovo ThinkCentre M90n-1 Nano

На российском рынке стоимость ПК начинается с отметки в 40 тыс. руб. и зависит от выбранной комплектации. Доступные процессоры – Core i3, i5 и Core i7 с пониженным энергопотреблением.