Буланцев Игорь


СОБЫТИЯ


19.11.2021 Игорь Буланцев -

Мы создадим цифровые модели взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками

 1
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим» 1
30.08.2018 Сбербанк создает посевной фонд для инвестиций в подготовку инфраструктурных проектов 1
22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» 1
17.08.2018 Сбербанк подписал кредитное соглашение с «Мегафоном» на 80 миллиардов рублей 1
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров 1
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO 1
16.05.2018 МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн 1
11.01.2018 Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию 1
15.12.2017 Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн 1
02.06.2017 РВК и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Буланцев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 3
Цифровые активы 149 1
IBM Blockchain Services 5 1
Уралхим - Диджитал Агро - Digital Agro 4 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Ростелеком 10369 1
МегаФон 9993 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14416 1
Softline - Софтлайн 3304 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Stack Group - Стек Групп 169 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 64 1
Thoma Bravo - Anaplan 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
InfraONE - Первая инфраструктурная компания 2 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2722 1
Coursera 60 1
Северсталь ПАО - Severstal 566 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5283 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7429 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 632 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5956 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 106 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИМС - Лабораторная информационная менеджмент-система - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 171 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Фондовая биржа - DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 12 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 440 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 177 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1169 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 900 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 1
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7390 1
Google Android 14753 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 91 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 849 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 317 1
SAP Ariba 301 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 1
Колбин Евгений 81 2
Каменский Андрей 10 1
Боровиков Сергей 32 1
Погожева Анастасия 3 1
Хечумов Александр 2 1
Астанин Эдди 8 1
Аксаков Анатолий 159 1
Самойлов Юрий 75 1
Зинкевич Сергей 64 1
Повалко Александр 36 1
Колесов Александр 61 1
Горохов Евгений 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45951 2
Европа 24658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18711 1
Испания - Королевство 3764 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 227 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
Eduson Academy - Эдюсон 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
Level One - образовательный проект 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
