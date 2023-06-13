«Яндекс» выпустил «Станции лайт» со Смешариками

По случаю 20-летия популярного анимационного проекта «Смешарики» «Яндекс» выпустил лимитированную серию «Станций лайт» с изображениями героев сериала. Умные колонки со «Смешариками» уже продаются на выставке «Смешарики. Искусство быть круглым». Скоро они появятся на «Яндекс маркете» и в «Детском мире».

До конца лета 2023 г. в продажу поступит 15 тыс. «Станций лайт» в необычном дизайне, первая партия появится в магазинах уже в июне 2023 г. Умная колонка с персонажами сериала стоит 4990 руб. Вместе с ней покупатели получат яркие стикеры со «Смешариками», которые дети смогут сами наклеить на колонку — в дополнение к Крошу, Нюше, ежику и другим героям Ромашковой долины.

Детей также ждет увлекательный голосовой квест со «Смешариками», который доступен во всех колонках с «Алисой». Благодаря захватывающему сюжету и загадкам, ребенок легко включится в игру. Он не только весело проведет время, но и узнает что-то новое. В основе квеста лежит образовательный контент: например, дети познакомятся с животными Африки и узнают интересные исторические факты. При этом они будут общаться одновременно с «Алисой» и героями сериала. Стоит сказать: «Алиса, давай поиграем со Смешариками» — и зазвучат знакомые голоса.

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«Смешарики» — анимационный сериал для всей семьи от ГК «Рики», на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 г. Непохожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы «Смешариков» остаются популярными на протяжении 20 лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира. В 2023 г. сериал «Смешарики» отмечает свое 20-летие.