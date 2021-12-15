Samsung представляет планшет Galaxy Tab A Kids для самых юных пользователей

Samsung объявляет о старте продаж в России нового мобильного устройства, созданного специально для детей: планшета Galaxy Tab A Kids.

Новинка на базе Galaxy Tab A7 Lite WiFi оснащена ярким защитным чехлом-подставкой и получила специальный детский интерфейс, расширенные функции родительского контроля и широкий выбор предустановленного образовательного и развлекательного контента, который поможет юным пользователям научиться основам цифровой грамотности и узнать еще много нового и полезного.

Galaxy Tab A Kids выпущен в партнерстве с одним из самых популярных и известных детских брендов – «Смешарики». Устройство помещено в красочную упаковку с изображением героев этого мультсериала, а в подарок к нему идет набор веселых стикеров, которыми ребенок может украсить планшет.

Samsung Galaxy Tab A Kids

На устройство предустановлен контент от компаний-партнеров – Lego, ГК «Рики» (бренд «Смешарики»), Toca и других популярных брендов. Увлекательные приложения помогут организовать полезный и развивающий досуг для детей.

В игре «Смешарики. Сокровища» ребятам предстоит построить подводную лодку и отправиться изучать морские глубины, «Смешарики. Эликсир» посвящена сбору ингредиентов для волшебного зелья, а приложение «Смешарики. Кулинария» поможет в развлекательной форме изучить основы логики, стать внимательнее и повысить скорость реакции.

Сервис Lego TV – это библиотека видео, которая постоянно пополняется. Игры «Веселое рабочее место – Автомастерская», «BRIO World – Железная дорога», «Петсон-изобретатель 3», Toca Hair Salon 3, Toca Builders и Toca Kitchen Sushi Restaurant расскажут малышу о разных профессиях, раскроют его творческие способности и помогут больше узнать об окружающем мире. А развивающее приложение Toca Mystery House поможет ребенку познать основы логики, исследуя загадочный дом, полный удивительных созданий, и экспериментируя с волшебными зельями.

Galaxy Tab A Kids получил аккумулятор емкостью 5100 мАч, которого хватит на целый день активного использования. На ярком 8,7-дюймовом экране хорошо различимы и изображения, и текст, поэтому ребенку не придется напрягать глаза во время игры или учебы. За высокое качество звука отвечают стереодинамики, а 32 ГБ встроенной памяти можно расширить с помощью microSD объемом до 1 ТБ.

Новинку можно приобрести в официальном интернет- и розничных магазинах Samsung, а также в сетях партнеров по цене 14 990 руб.