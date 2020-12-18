Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена

Samsung Electronics представляет планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition, созданный специально для детей. Устройство развлечет юных пользователей, предоставит образовательный контент и научит взаимодействию с электронными девайсами. Планшет получил адаптированный детский интерфейс с предустановленными развивающими сервисами, надежный аккумулятор, стереодинамики, яркий экран и большой объем памяти. В комплект также входит чехол-подставка зеленого цвета и полезные подарки от партнеров, в том числе эксклюзивный контент от группы компаний «Рики».

Детский гаджет на базе Wi-Fi версии планшета Galaxy Tab A8 2019 обладает длительным временем автономной работы, которое обеспечивает аккумулятор 5100 мАч. 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карты microSD объемом до 512 ГБ хватит на загрузку множества развивающих приложений, игр и видео. Чехол-подставка, выполненный из мягкого и прочного материала защитит планшет от повреждений и позволит родителям не беспокоиться о том, что ребенок разобьет устройство или поранится.

Одна из важных особенностей Galaxy Tab A 8.0’’ Kids Edition – повышенная информационная безопасность, включая возможности для родительского контроля. Взрослые могут настроить ограничения ежедневного времени игры, а также указать сервисы и контакты, к которым малыш будут иметь доступ. Предустановленное приложение Pingo и сервис для родителей «Где мои дети» включают GPS-локатор позволят видеть местоположение ребенка и историю его перемещений на карте, слышать окружающий звук, привлечь внимание громким сигналом, общаться в семейном чате и даже напоминать о необходимости зарядить планшет.

На устройство предустановлен контент от компаний-партнеров – Lego, ГК «Рики» (бренд «Смешарики»), Toca и других популярных брендов. Увлекательные приложения помогут организовать полезный и развивающий досуг для детей.

В игре «Смешарики.Сокровища» ребятам предстоит построить подводную лодку и отправиться изучать морские глубины, «Смешарики. Эликсир» посвящена сбору ингредиентов для волшебного зелья, а приложение «Смешарики.Кулинария» поможет в развлекательной форме изучить основы логики, стать внимательнее и повысить скорость реакции. Также пользователи планшета получат дополнительные бесплатные уровни к серии мини-игр «iTales – Смешарики», в которых ребенок вместе с персонажами любимого мультсериала сможет разгадывать паззлы и развивать память.

Сервис Lego TV – это библиотека захватывающих и веселых видео, которая постоянно пополняется. Игры «Веселое рабочее место – Автомастерская», «BRIO World – Железная дорога», «Петсон-изобретатель 3», Toca Hair Salon 3, Toca Builders и Toca Kitchen Sushi Restaurant расскажут малышу о разных профессиях, раскроют его творческие способности и помогут больше узнать об окружающем мире. А виртуальный робот-репетитор Buddy обучит основам английского языка.

Детский планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition доступен на сайте официального интернет-магазина Samsung, в магазинах фирменной розницы и магазинах партнеров по рекомендованной цене 11 990 руб.

В поддержку старта продаж планшета также будет запущена федеральная рекламная кампания с персонажами из «Смешариков». Слоган кампании – «Подарок для самых смышлёных на свете». Рекламные баннеры будут размещены на онлайн-площадках Samsung, в магазинах техники, а также на экране фасада «Гидропроекта».