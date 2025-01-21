Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Чехол-подставка



21.01.2025 Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж 1
02.11.2022 Бренд Digma выпустил новую серию планшетов с большими 2K-экранами 1
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена 1
28.07.2016 Huawei представил в России Windows-планшет с клавиатурой. Цены 1
12.10.2015 В продажу поступил новый планшет Prestigio Multipad Visconte Quad 3GK на базе Windows 10 1
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 1
26.11.2012 ASUS Padfone 2: первый взгляд на смартфон-трансформер 1
01.06.2011 Обзор Apple iPad 2: захват мира, дубль второй 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Чехол-подставка и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24628 2
Huawei 3934 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2050 1
Telegram Group 1984 1
Samsung Electronics 10256 1
Apple Inc 12103 1
Philips 2053 1
Sony 6544 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Adobe Systems 1550 1
Digma 185 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 180 1
ДОК 828 1
Hugo Boss 8 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
LEGO 244 1
Рики ГК 7 1
Braun GmbH 76 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20794 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9599 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9277 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7575 4
Аксессуары 3881 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9182 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12485 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6039 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9983 2
Освещение - яркость источника света 677 2
USB micro 962 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2121 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10137 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2328 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9376 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1898 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3818 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13803 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 447 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
Microsoft Windows 10 1759 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Microsoft Windows 15659 2
Apple - App Store 2890 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2031 1
Apple iPod Touch 745 1
Apple iPad 3860 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Digma Pro 48 1
Apple iPod 1537 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 185 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Microsoft Surface - Планшет 429 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 1
Intel Core i - Cерия процессоров 514 1
Apple Safari - браузер 853 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
Intel Core m3 37 1
Apple FaceTime 175 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 477 1
Microsoft Surface Pro - планшет 125 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 3
Япония 13283 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 1
Италия - Милан 161 1
Япония - Осака 111 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6154 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Английский язык 6634 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Философия - Philosophy 445 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2640 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 321 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще