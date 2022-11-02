Бренд Digma выпустил новую серию планшетов с большими 2K-экранами

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, выпустил в продажу новую серию из трех мощных планшетов: Pro 1400E, Pro 1600E и Pro 1800F.

В отличие от других планшетов Digma, у новой серии диагональ экрана увеличена до 10,4 дюйма. Это позволяет комфортнее играть, смотреть кино или решать рабочие задачи — отправлять письма, общаться с коллегами, совместно редактировать документы и т.п. Производитель снабдил дисплеи всех моделей современной IPS-матрицей с разрешением 2К — 2000х1200 пикселей. Она обеспечивает высокую яркость и контрастность изображения, а также широкий цветовой диапазон, что подходит для просмотра как фильмов, так и картинок и фотографий в высоком качестве.

Фото и видео на планшет можно снимать самому: в дополнение к большому и качественному 2K-экрану у всех моделей Digma Pro есть мощные камеры. Разрешение основной — 13 Мп. Это повышает качество проработки мелких деталей, поэтому планшет удобно использовать и для съемки документов, и в поездках, например, как альтернативу фотоаппарату. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп пригодится для общения по видеосвязи.

Чтобы при просмотре кино и видео, игре или переговорах с коллегами ничего не отвлекало, производитель уделил внимание качеству звука. В каждом планшете установлено по 4 стереодинамика. Они обеспечивают объемный, громкий и чистый звук без треска и хрипения.

Планшет Digma Pro 1800F

Гаджеты Digma Pro также отличаются от других планшетов увеличенным объемом оперативной и встроенной памяти: для модели Pro 1400E она составляет 4/128 ГБ, для Pro 1600E — 6/128 ГБ, а для Pro 1800F — 8/256 ГБ соответственно. Все новинки оснащены слотом для карты памяти microSD: есть возможность расширить основное хранилище до 128 ГБ. Это позволит, например, запускать ресурсоемкие игры, скинуть в поездку еще больше фильмов и музыки, хранить много фото или поставить разные приложения на любой вкус.

Каждое из устройств оснащено более производительным чипсетом, чем у прежних моделей. Серия Digma Pro базируется на восьмиядерном игровом процессоре Tiger T618 с частотой до 2 ГГц. Он обеспечивает производительность и плавность работы без мерцания и дергания дисплея. В сочетании с большим объемом оперативной памяти процессор с легкостью «тянет» современные игры с хорошей графикой и большим количеством FPS (число кадров в секунду), а также запросто удерживает в памяти сразу много открытых приложений, например, YouTube, Chrome, Telegram, Slack и др.

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За питание отвечает батарея емкостью 6000 мАч. При подключении по Wi-Fi она позволяет просматривать видео на YouTube в формате Full HD на максимальной яркости в течение 6 часов. Если уменьшить яркость и разрешение, то можно увеличить время работы гаджета.

Во всех устройствах применяются современные стандарты беспроводной связи: Wi-Fi ac, который превосходит предыдущие поколения по скорости передачи данных, и Bluetooth 5.0, более экономичный, чем его предшественники.

Несмотря на увеличенную диагональ экрана, размер и вес устройств остались небольшими, как у обычных 10-дюймовых девайсов. Все благодаря узким рамкам вокруг экрана и тонкому 7-миллиметровому металлическому корпусу. При этом можно не бояться, что гаджет выскользнет из рук. Для удобства в комплекте с планшетом идет чехол-подставка. С ним устройство всегда будет защищено от повреждения. С помощью подставки девайс можно поставить и горизонтально, и вертикально, чтобы смотреть фото и видео так, как вам нравится.