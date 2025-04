Представлены три новых ридера Onyx Boox: Go 7, Go Color 7 (Gen II) и Tab X C

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, сообщает о премьере трех новых ридеров Onyx Boox с увеличенным дисплеем. Go Color 7 (Gen II) продолжает популярную серию ридеров с цветным 7-дюймовым экраном, получив обновленную аппаратную платформу и улучшенное ПО. Go 7 - черно-белая версия данного ридера, получившая экран E Ink Carta Plus размером 7 дюймов, аналогичную аппаратную платформу и схожее ПО. Модель Tab X C является новой цветной версией самого большого ридера в линейке - Tab X, получив при этом современный корпус, более мощный процессор и улучшенное ПО. Об этом CNews сообщили представители компании «МакЦентр».

Ридер Onyx Boox Go Color 7 (Gen II) оснащен 7-дюймовым цветным дисплееем E Ink Kaleido 3 с разрешением 1264x1680 точек в черно-белом и 632x840 точек в цветном режиме. Модель имеет подсветку с регулируемой цветовой температурой и двойное сенсорное управление: емкостное и индукционное. Ридер базируется на 8-ядерном процессоре с тактовой частотой 2 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. 64 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить большое количество нужных файлов. Помимо этого, ридер оснащен слотом для карт microSD, позволяющим расширить запас памяти устройства. Go Color 7 (Gen II) выполнен в тонком пластиковом корпусе с кнопками листания на боковой стороне и имеет защитное стекло Onyx Glass. Модель поддерживает активный стилус для рукописных заметок и рисунков, который можно приобрести дополнительно. Ридер поддерживает работу с «умным» защитным чехлом.

Модель Onyx Boox Go 7 оборудована 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta Plus (Carta 1300) с подсветкой и двойным сенсорным управлением. Экран ридера имеет разрешение 1264x1680 точек. Аппаратная платформа Go 7 построена на 8-ядерном процессоре и 4 ГБ оперативной памяти. 64 ГБ энергонезависимой памяти в сочетании со слотом microSD позволяют хранить на устройстве большое количество книг и других файлов. Модель имеет тонкий легкий корпус с кнопками управления, экран устройства закрыт защитным стеклом Onyx Glass. Дополнительно к ридеру можно приобрести активный стилус, который позволит делать рукописные заметки и рисунки. Для ридера также имеются в продаже «умные» защитные чехлы.

Onyx Boox Tab X С имеет 13,3-дюймовый экран E Ink Kaleido 3 с разрешением 3200x2400 точек в черно-белом и 1600x1200 точек в цветном режиме. Модель имеет подсветку с регулируемой цветовой температурой и двойное сенсорное управление: емкостное и индукционное. Ридер базируется на 8-ядерном процессоре и 6 ГБ оперативной памяти. Новый графический процессор с технологией Boox Super Refresh обеспечивает высокую скорость перерисовки и плавность перемещения объектов на экране. 128 ГБ встроенной памяти дают возможность хранить непосредственно на устройстве большое количество книг и документов, не испытывая ограничений. Ридер выполнен в корпусе из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, экран дополнительно закрыт защитным стеклом. Модель поддерживает активный стилус для рукописных заметок и рисунков. Для Tab X С доступны два вида чехлов: простой магнитный чехол-подставка и специальный чехол с клавиатурой и трекпадом, подходящий для удобного набора текстов. Чехлы можно приобрести дополнительно и использовать для защиты ридера при транспортировке.

Все три модели поддерживают функцию SNOW Field, позволяющую снизить число артефактов при обновлении экрана и существенно улучшающую качество изображения. Ридеры оборудованы встроенным датчиком положения (G-сенсором), автоматически поворачивающим изображение на экране для чтения в портретной или альбомной ориентации. Устройства имеют модуль Wi-Fi, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяющий использовать различные сетевые сервисы. Поддержка Bluetooth обеспечивает возможность подключения внешних устройств, в том числе беспроводных наушников и колонок. Все три ридера оборудованы микрофоном и динамиками: у Onyx Boox Tab X С два встроенных динамика, а у Go Color 7 (Gen II) и Go 7 - по одному. Все модели имеют разъем USB Type-C с поддержкой функции OTG.

Представленные ридеры работают под управлением операционной системы Android 13 и позволяют устанавливать и использовать дополнительные приложения. В состав ПО ридеров входит магазин приложений Google Play, в каталоге которого представлено огромное количество разнообразных программ. Все модели имеют предустановленный аудиопроигрыватель, позволяющий слушать музыку и аудиокниги. Функция Text-To-Speech (Текст-В-Речь) дает возможность озвучивать содержимое текстовых файлов. По желанию на ридеры можно установить словари в формате StarDict. Программное обеспечение всех трех устройств получило целый ряд доработок, включающих улучшение старых и добавление новых функций.

Все три новинки должны поступить в продажу в мае-июне 2025 г. Onyx Boox Go Color 7 (Gen II) можно будет приобрести за 34 490 руб., Onyx Boox Go 7 за 29 990 руб., а Onyx Boox Tab X С за 99 990 руб.