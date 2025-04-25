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Индексная книга (каталог) CNews*
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StarDict свободная оболочка для электронных словарей с открытым исходным кодом



25.04.2025 Представлены три новых ридера Onyx Boox: Go 7, Go Color 7 (Gen II) и Tab X C 1
11.11.2021 Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4 1
19.03.2020 «Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена 1
09.12.2019 В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена 1
14.11.2018 "Больших" книг становится больше 1
09.10.2018 Букридер на фоне лилипутов 1
04.04.2018 Букридер и монитор - как одно устройство 1
22.09.2017 Большой диагонали книга радуется 1
10.08.2017 Любимые книги капитана Кука 1
09.06.2017 «МакЦентр» начинает поставки 9,7-дюймового букридера ONYX BOOX Prometheus 2 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 1
12.10.2016 13,3-дюймовый букридер Onyx Boox Max представлен в России 1
06.10.2016 В России начались продажи 9,7-дюймового букридера Onyx Boox Prometheus 1
17.07.2015 Ещё больше книг - благодаря ONYX BOOX C67ML Magellan 3 1
05.10.2011 Компания «Видеосервис» анонсировала ридеры Perfeo с экранами E-Ink Pearl 1
28.09.2011 Onyx выпустила ридер Boox M90 с 9.7-дюймовым экраном 1
11.05.2011 МакЦентр показала специальную модель ридера ONYX BOOX A60 Pearl 1
07.04.2011 Onyx показала второй ридер на базе E-Ink Pearl 1
02.03.2011 Ридер Onyx Boox стал первым российским устройством с экраном E-Ink Pearl 1
03.03.2008 СПО в школах: "Корус Консалтинг" прикрывается ложными "рекомендациями" 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

StarDict и организации, системы, технологии, персоны:

ONYX International 147 17
МакЦентр - MacCentre 161 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
Корус Консалтинг ГК 1243 1
Wacom 142 1
PalmStore 15 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 203 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1504 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9787 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12666 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25861 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6113 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12614 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7395 9
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21082 9
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 105 7
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2698 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 5
Аксессуары 3954 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6081 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9493 4
Application store - магазин приложений 1237 4
Наушники - Headphones 4088 4
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1861 4
Контрастность 2866 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10096 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8023 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24635 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 818 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2140 2
Joystick - Джойстик 1135 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7617 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1042 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1689 1
FB2 - FictionBook 126 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1869 1
EPUB - Electronic Publication 146 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1714 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3889 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 380 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5000 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 454 1
WAV - Waveform Audio File Format 506 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 224 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 523 18
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 119 17
Google Android 14200 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 8
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 7
ONYX SNOW Field 48 7
Google Play - Google Store - Android Market 3336 5
Send2Boox 6 3
ONYX MOON Light 43 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 54 3
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 3
Microsoft Office Word 830 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Microsoft Office Excel 1217 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Apache OpenOffice 476 1
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 67 1
Google Chrome - браузер 1585 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 201 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 345 1
Google Android Package Kit - APK 196 1
Linspire - Xandros Desktop - Xandeos Linux GNU 27 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Linux KDE KDEedu - KDE Education Project - KDE-Edu project 4 1
Грин Александр 2 1
Livingstone David - Ливингстон Давид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 3
Беларусь - Белоруссия 5795 3
Украина 7657 3
Европа 21885 2
Африка - Африканский регион 3512 1
Азия - Азиатский регион 5599 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Индийский океан - Замбези река 3 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5057 7
Английский язык 6722 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11084 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19054 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29860 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 693 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5046 1
Литий - Lithium - химический элемент 560 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5637 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1399 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 597 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8969 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
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