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«Макцентр» представил новый букридер Onyx Boox Darwin 7. Цена

Ритейл Дистрибуция Техника

«Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представил новую модель Onyx Boox Darwin 7. Букридер вобрал в себя все преимущества прошлых версий и в дополнение получил подсветку без мерцания с возможностью регулировки цветовой температуры. Кроме того, установлен аудиовыход для подключения наушников и прослушивания аудиокниг.

Onyx Boox Darwin 7 оснащен шестидюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072x1448, плотностью пикселей 300 ppi и функцией регулируемой подсветки MOON Light 2 без мерцания, позволяющей независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном. Помимо сенсорного экрана устройством можно управлять при помощи боковых кнопок листания, а также кнопкой «Обратно», расположенной под экраном.

Букридер оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти с возможностью использования карт памяти формата microSD. Устройство работает на базе ОС Android 4.4, поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата StarDict, а функция SNOW Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке. Аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу, а сама модель комплектуется «умной» обложкой, при закрытии переводящей ее в спящий режим.

Обновленная библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры позволяют быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель их можно передавать по каналу Wi-Fi или использовать облачный push-сервис Send2Boox.

Модель Onyx Boox Darwin 7, представленная в корпусе черного цвета, поступила в продажу и доступна по рекомендованной розничной цене 12490 руб.

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