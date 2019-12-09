В России стартовали продажи букридера Onyx Boox Livingstone с подсветкой без мерцания. Цена

«Макцентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International на территории России, Украины, Белоруссии и США, представил новую модель Onyx Boox Livingstone, которая существенно усовершенствована по сравнению с шестидюймовыми устройствами линейки. Букридер получил подсветку Moon Light 2 без мерцания и возможностью регулировки цветовой температуры. Благодаря G-сенсору в устройстве реализована функция автоповорота экрана при изменении положения корпуса. Программное обеспечение было значительно улучшено по сравнению со старыми моделями, а новая обложка получила функцию Side Control с возможностью использования кнопок листания с правой стороны. Вместе с этим корпус устройства стал значительно компактнее, уменьшена ширина рамок вокруг экрана и существенно снижен вес букридера.

Onyx Boox Livingstone оснащен шестидюймовым емкостным сенсорным дисплеем E Ink Carta Plus с разрешением 1072 на 1448 точек и плотностью пикселей 300 ppi. Отличительной особенностью является новый тип регулируемой подсветки Moon Light 2. Обычно в экранах используется стандартный тип подсветки, в которой яркость свечения регулируется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), когда кратковременные вспышки света следуют с определенной частотой. При увеличении или уменьшении времени каждой вспышки, без изменения частоты их следования, экран начинает восприниматься светлее или темнее соответственно. В новом типе подсветки на светодиоды подается постоянное напряжение без ШИМ, поэтому свет от такого источника комфортнее для глаз. Вместе с этим подсветка позволяет независимо регулировать яркость светодиодов холодного и теплого света, выбирая по желанию как белый свет для чтения днем, так и желтый для чтения перед сном.

Еще одно новшество коснулось системы управления и эргономики устройства. Помимо емкостного сенсора и кнопки, возвращающей на шаг назад, расположенной на корпусе, имеются кнопки листания на правой стороне обложки. Эта технология получила название Side Control. Широкая правая рамка обложки позволяет надежно удерживать букридер правой рукой, а кнопки листания с тактильной отдачей удобны в использовании. При этом сам корпус устройства стал существенно компактнее, а его вес меньше. В то же время сохранилась функция, активирующая спящий режим при закрытии обложки.

Благодаря встроенному G-сенсору в модели Onyx Boox Livingstone появилась функция автоповорота экрана. Это может быть удобным при чтении в транспорте, а также дает возможность пользоваться кнопками листания любой рукой. При смене руки и соответствующем перевороте устройства изображение на экране автоматически перестроится.

Букридер оснащен четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти. Если объема памяти окажется недостаточно, есть возможность использовать карты памяти формата microSD. Данная аппаратная платформа позволяет работать со сложными документами различных форматов, а аккумулятор емкостью 3000 мАч обеспечивает длительную автономную работу. В модели имеются встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, позволяющие выходить в интернет и подключать дополнительные аксессуары.

Устройство базируется на ОС Android 4.4 и поддерживает все популярные форматы файлов, позволяет читать на большом количестве языков и использовать словари формата Stardict, а функция Snow Field существенно снижает количество артефактов при частичной перерисовке.

Обновления в программном обеспечении относятся к новому интерфейсу библиотеки и более комфортной записи книг в память устройства. Библиотека сортирует книги по авторам, названиям и сериям, а удобный поиск и фильтры позволяют быстро найти нужную книгу по жанру, языку и дате публикации. Кроме того, поддерживаются стандартные папки, созданные на настольном компьютере. Помимо стандартного способа записи книг через USB-кабель их можно передавать по Bluetooth или Wi-Fi-каналам, а также пользоваться облачным Push-сервисом Send2Boox.

Модель Onyx Boox Livingstone в корпусе черного цвета поступила в продажу и доступна по рекомендованной розничной цене 12290 руб.

Давид Ливингстон, в честь которого названо устройство, был известным шотландским путешественником и географом XIX века, занимающимся изучением Африки. Наиболее известен открытием водопада Виктория, экспедицией в долине Замбези, изучением пустыни Калахари и поисками истоков Нила. Его образ запечатлен в произведениях Жюля Верна, Луи Буссенара, Александра Грина и других великих писателей.