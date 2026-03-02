Техподдержка, HR и финансовые помощники: как российский бизнес использует ИИ-агентов

Yandex B2B Tech проанализировала более 7,5 тыс. ИИ-агентов российских компаний. По данным внутреннего исследования, около 25% из них используются для техподдержки, банкинга и HR-консультаций. Также большой популярностью пользуются ИИ-агенты для анализа коммуникаций и обработки юридических документов.

Для анализа компания использовала данные платформы для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio. Всего на платформе ежедневно запускается около 200 уникальных агентов в день. Всего платформой пользуется более 40 тыс. клиентов – таким образом эта статистика отражает ключевые сценарии использования ИИ-агентов в российском бизнесе.

По результатам исследования, большинство пользователей ИИ-агентов – клиенты из малого и среднего бизнеса (86%). Они тестируют их для автоматизации своих рабочих процессов. В частности, девелоперы и риелторы используют ИИ-агентов для подбора недвижимости, управляющие компании – для обработки жалоб и обращений в сфере ЖКХ, а научные лаборатории – для настройки и диагностики оборудования. Некоторые клиенты используют ИИ-агентов для специфических задач – например, для анализа новостей и чрезвычайных ситуаций и даже для генерации подсказок по онлайн-играм.

«Без качественного визуала и его быстрой и безопасной генерации сейчас невозможно представить эффективную работу над бизнес-презентациями. Внедрение моделей Yandex AI Studio позволило нашим пользователям создавать эксклюзивные, качественные изображения моментально и не выходя из редактора, что значительно повысило лояльность и вовлеченность пользователей», – сказала CMO сервиса генерации презентаций с помощью нейросетей Slider Ai Евгения Бурейко.

Около 30% агентов создаются в Yandex AI Studio с помощью low-code-платформы, то есть без написания кода. Среди агентских инструментов компании чаще всего используют файловый и веб-поиск – он позволяет найти нужную информацию в интернете на заранее заданных сайтах, если агенту для выполнения задачи не хватает информации из внутренних баз знаний.

«Мы разработали ИИ-агента на базе Yandex AI Studio для интеграции новых сотрудников ГК «Рики». Ассистент помогает отвечать на разные вопросы, например: «Как оформить договор с лицензиатом?» или «Как создать новую анимационную сцену?». В ответах сотрудник получает не только текстовые инструкции, но и изображения. Такой подход помог значительно сократить частоту обращений в поддержку и облегчить процесс адаптации новых сотрудников», – сказал CTO студии анимации «Петербург» Олег Муранов.

Клиенты Yandex AI Studio создали для своих ИИ-агентов более тысячи MCP-серверов – именно через них цифровые помощники могут взаимодействовать с внешними системами и приложениями. Некоторые компании также сделали свои серверы публичными, чтобы их клиенты могли напрямую подключаться к их системам. Например, ИИ-агенты на платформе Yandex AI Studio могут проверить данные о контрагенте в системе «Контур.Фокус», получать информацию о клиентах в AmoCRM и управлять инструментами «Битрикс24».