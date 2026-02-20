Разделы

В России за год продано серверов для ИИ на 60 миллиардов

Денежный объем закупок серверов для ИИ в России по итогам 2025 г. достиг 60 млрд рублей и может продолжить увеличиваться на 25%–40% год к году. Потребности крупных компаний и госсектора растут, но поднимаются и цены.

Закупки серверов для ИИ

На закупку серверов для искусственного интеллекта заказчики в России потратили в 2025 г. около 60 млрд руб., приводят «Ведомости» заявление коммерческого директора Yadro (входит в «ИКС холдинг») Александра Бакулина.

В указанную сумму входят новые закупки зарубежных и отечественных серверов без учета аренды вычислительных мощностей, обслуживания и модернизации.

«И это только начало формирования этого рынка, потому что если посмотреть на несколько лет назад, то этой ниши вообще не было. Она сформировалась здесь и сейчас и будет расти», — сказал Бакулин.

Стадия перелома

На текущий момент рынок находится «в стадии перелома», так как ключевые заказчики прошли этап экспериментов и переходят к промышленной эксплуатации, «встраивают решение машинного обучения больших языковых моделей в свои бизнес-процессы и свои продуктовые планы», считает Бакулин.

server700.jpg
© kjekol / Фотобанк Фотодженика
Основными потребителями серверов для ИИ являются крупные компании из сферы e-commerce, финтеха, интернет-сервисов, а также госсектор

Основной спрос, по словам Бакулина, формируют крупные компании, например крупные игроки e-commerce, финтеха и интернет-сервисов.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что Wildberries собирается построить собственные ЦОД для работы с искусственным интеллектом. На сайте «ЦОД Wildberries» говорится, что к 2027 г. суммарная мощность ее ЦОДов достигнет 20 МВт. По пути создания собственной инфраструктуры для нужд ИИ также пошла X5, которая в апреле 2025 г. начала строить ЦОД в Московской области. Планируется, что он будет введен в III квартале 2026 г.

Крупные компании и государственный сектор покупают более 80% ИИ-серверов, по данным заместителя генерального директора XData Никиты Кораблева. Большинство предприятий малого и среднего бизнеса могут обойтись онлайн-доступом к платным ИИ-моделям.

В 2025 г. на государственный сектор пришлось порядка 50–60%, на корпоративный — 20–35%, на научные и образовательные учреждения — 10–15%, на частные ИT-компании — 5–10%, рассказали изданию в Fplus. Общий объем рынка там оценивают меньше 60 млрд — в 30–40 млрд руб.

Денежный объем рынка может расти и по другим причинам

Производством ИИ-серверов в России, занимаются Yadro, «Аквариус», «Гравитон», «Мультиллект», Kraftway, iRU, Fplus, Delta Computers, DataРу, «Тринити» и др., уточнил независимый аналитик Алексей Бойко. Все эти серверы работают на иностранных GPU-процессорах, добавил директора по ИИ «Группы Астра» Станислав Ежов.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Год к году положительная динамика рынка способна держаться на уровне 25%–40%, если не будет жестких ограничений по поставкам GPU и финансированию, прогнозирует заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян.

В феврале 2026 г. CNews выяснил, что себестоимость российских серверов Kraftway, по собственному прогнозу компании, к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по сравнению с 2025 г. из-за подорожания памяти. Это приведет и к росту цен.

Рост стоимости серверного оборудования и систем хранения данных (СХД) в России по итогам 2024 г. опередил инфляцию в 2,5–3 раза, составив 24%–30% (по сравнению с 2023 г.). На конец августа 2025 г. цены на сервера и СХД увеличились на 3%–10% год к году,

