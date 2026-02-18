Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе Ритейл
|

Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Госзаказчикам и бизнесу следует готовиться к колоссальному росту цен на российские серверы и ПК. Kraftway прогнозирует рост на серверы до 170%, на ПК — до 110% к лету 2026 г. При этом у других игроков цены могут быть еще выше. Поэтому производители ожидают, что рынок в деньгах не изменится, но упадет в количестве.

Цены в космос

Как стало известно CNews, себестоимость российских серверов Kraftway по собственному прогнозу компании к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по сравнению с 2025 г. из-за подорожания памяти. Стоимость производства бюджетного ПК подскочит на 110%. Об этом в рамках дня поставщика 17 февраля сообщил Андрей Емельянов, вице-президент по продажам Kraftway.

По его словам, себестоимость серверов в феврале 2026 г. в среднем вырастет на 93%, а к апрелю — на 135%. ПК в феврале на 60%, а к апрелю — на 88%.

«Мы сделали эти расчеты на основании фактических данных и считаем, что наши цифры ниже, чем в целом по рынку, — говорит Емельянов. — Если стабилизации цен на чипы в ближайшее время не произойдет, а пока надежды на это, прямо скажем, мало, при этом динамика роста цен на чипы останется на уровне последних шести месяцев, то повышение цен на готовую продукцию неизбежно продолжится».

Рост у рынка будет выше

Kraftway полагает, что рост цен на собственную готовую продукцию будет ниже общерыночного благодаря созданию стратегических запасов NAND-чипов для собственного производства SSD, проведению НИОКР по производству модулей памяти DIMM/SO-DIMM и формированию складских резервов серверных комплектующих на первое полугодие 2026 г.

«Могу осторожно предположить, что у большинства игроков рынка темпы роста цен на готовую продукцию могут быть еще выше, поскольку создание складских запасов требовало серьезных инвестиций, что могли себе позволить лишь несколько производителей», — говорит Емельянов.

dengi700.jpg

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Рынок ожидает колоссальный рост цен

«Что касается спроса, то мы надеемся, что правильный прогноз ситуации и предпринятые нами упреждающие меры для нивелирования негативного влияния ценового роста на чипы памяти помогут нам не просто сохранить, но и нарастить свою долю на рынке», — отмечают в Kraftway.

«Российским производителям придется следовать за рынком и учитывать влияние цен на комплектующие на конечный продукт, — рассказал CNews представитель производителя электроники Fplus. — В первой половине года рост цен продолжится».

Не согласны с таким прогнозом в ИТ-холдинге Softline. «Мы ожидаем, что средний рост цен будет в несколько раз ниже, заявленных прогнозов, — рассказал CNews Алексей Амосов, руководитель отдела корпоративных решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). — Также с небольшой вероятностью рассматриваем сценарий снижения цен к концу года на некоторые комплектующие — за счет падения спроса на серверы и ПК из-за высоких цен и окончания цикла ажиотажного спроса на комплектующие по любым ценам».

При этом по мнению Амосова, рост цен может ограничить продажи оборудования в штуках, но несколько увеличит их в денежном объеме.

На запрос CNews о стоимости серверов и ПК не ответили представители Yadro и «Аквариус». Запрос проигнорировали и в консорциуме «Вычислительная техника».

Что происходит

Представленные данные — это прогноз изменения рыночных цен на чипы памяти (DRAM) и накопители (NAND/SSD) на основе фактической динамики с лета 2025 г., говорит Емельянов.

bezymyannyj.webp

Kraftway

«Наблюдающийся в последние полгода беспрецедентный рост цен на микросхемы DRAM и NAND памяти напрямую влияет на стоимость конечного продукта, в котором эти микросхемы используются, — продолжает он. — Серверы используют много оперативной памяти и имеют большое дисковое пространство, поэтому повышение цен на чипы здесь особо заметно».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

В ПК памяти используется существенно меньше, чем в серверах, но и остальные компоненты не столь дороги, поэтому повышение стоимости микросхем памяти в этом сегменте приводит к заметному увеличению цены готового изделия, говорит Емельянов. Меньше всего эта тенденция затрагивает ноутбуки, т.к. обычно в них размещается не более двух слотов памяти, а наличие в комплектации дорогих компонентов, например, экранной матрицы, несколько размывает долю памяти и SSD-диска в общей стоимости изделия.

«Если год назад базовый сервер стоит около 4 тысяч долларов, теперь 12-15 тысяч, — пояснил CNews собеседник среди производителей серверов на российском рынке. — Высокопроизводительные серверы (цена в 2025 году примерно 250 тысяч долларов, в 2026 году он будет стоить уже более 500 тысяч), где нужно больше памяти, подорожали еще сильнее (чем больше в устройстве используется памяти, тем ближе рост цен приближается к кратности в 20 раз)».

В результате объем денег на рынке останется примерно тем же, однако в штуках закупки существенно сократятся, заключил собеседник.

Напомним, российский рынок серверов и систем хранения данных (СХД) в 2025 г. составил 280 млрд руб. Из них 200 млрд пришлось на второе полугодие. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на производителя электроники Yadro.

О Kraftway

Как писал CNewsв декабре 2023 г., «Росатом» купил половину компании Kraftway. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госкомпании в 5 млрд руб.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

За брендом Kraftway стоит акционерное общество (АО) «Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС», которое было основано более 30 лет назад, в 1993 г. Организация скрывает свои финансовые показатели: последний опубликованный отчет датирован 2021 г. В нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 5,2 млрд руб. при выручке на уровне 10,1 млн руб., следует из базы «Контур.Фокус».

Kraftway разрабатывает и производит широкий спектр продукции, включая персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки, серверы, тонкие клиенты и пр.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Бывший топ-менеджер МТС и «Роснефти» возглавил российского «убийцу» Zoom

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще