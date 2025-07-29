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Ежов Станислав


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Трафик по-новому: ИИ стремительно генерирует переходы 1
29.09.2021 Как наученная миллиардами фраз речевая аналитика повышает выручку компаний уже сегодня 1
01.09.2021 Речевая аналитика Mango Office стала доступна для пользователей любых телефонных платформ 1
27.05.2021 «Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ежов Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 825 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 913 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69612 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54239 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3556 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25101 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15830 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1135 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1011 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1091 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1932 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10732 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1957 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7233 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 543 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7181 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22161 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8346 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 526 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6613 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3052 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1793 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 742 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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