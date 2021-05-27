Спецпроекты

Телеком Интеграция Бизнес-приложения
|

«Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики

«Манго телеком», специализирующаяся на комплексных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса, выпустила обновление сервиса речевой аналитики, которое сделает более удобной работу с этим инструментом.

Благодаря появившимся функциям пользователи могут самостоятельно добавлять лексику в словарь, к которому нейросети обращаются при анализе записей телефонных переговоров.

«Лексическая специфика есть во многих отраслях. Кроме этого, существует профессиональный жаргон и диалекты — они также находятся вне периметра основной языковой модели, на базе которой функционируют аналитические средства. Независимо от того, насколько такая лексика общеупотребительна, способность распознавать ее может иметь определяющее значение в кейсе конкретной компании», – сказал продакт-менеджер речевой аналитики Mango Office Станислав Ежов.

Дополнительное обучение системы доступно у поставщиков речевой аналитики, но «Манго телеком» автоматизировала, упростила и ускорила этот процесс. Вместо обращения с заявкой в службу технической поддержки или к менеджеру на стороне разработчика, пользователи Mango Office могут напрямую из личного кабинета добавлять необходимые им слова или выражения. Далее нейросети потребуется провести процедуру валидации гипотез в отношении новых для нее лексем и соответствующих контекстов, после чего аналитика будет полностью готова воспринимать их в естественной речи.

По мнению Станислава Ежова, такие возможности обеспечивают речевому анализу Mango Office большую гибкость и расширяют его сферу применения в соответствии с меняющимися условиями бизнеса заказчика или рыночными обстоятельствами.

Речевой анализ, напомним, работает с записями телефонных переговоров, распознает их, применяя элементы искусственного интеллекта, и позволяет выделить нужные смысловые параметры: что было сказано или не сказано, кем, клиентом или сотрудником, в какой момент. На основе собранных данных по требуемым критериям формируются отчеты. Они позволяют осветить тот или иной аспект в качестве консультаций на линии или в запросах потребителей, определить проблемы в продажах или сервисе. До появления речевой аналитики для решения аналогичных задач компании использовали метод выборочного прослушивания звонков.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft создала инструмент для написания ПО вообще без навыков программирования

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

EPAM совершил крупнейшую сделку в истории

На российском рынке появилось новое ИИ-решение от WaveAccess для обработки входящих обращений

В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда

НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков