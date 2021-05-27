«Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики

«Манго телеком», специализирующаяся на комплексных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса, выпустила обновление сервиса речевой аналитики, которое сделает более удобной работу с этим инструментом.

Благодаря появившимся функциям пользователи могут самостоятельно добавлять лексику в словарь, к которому нейросети обращаются при анализе записей телефонных переговоров.

«Лексическая специфика есть во многих отраслях. Кроме этого, существует профессиональный жаргон и диалекты — они также находятся вне периметра основной языковой модели, на базе которой функционируют аналитические средства. Независимо от того, насколько такая лексика общеупотребительна, способность распознавать ее может иметь определяющее значение в кейсе конкретной компании», – сказал продакт-менеджер речевой аналитики Mango Office Станислав Ежов.

Дополнительное обучение системы доступно у поставщиков речевой аналитики, но «Манго телеком» автоматизировала, упростила и ускорила этот процесс. Вместо обращения с заявкой в службу технической поддержки или к менеджеру на стороне разработчика, пользователи Mango Office могут напрямую из личного кабинета добавлять необходимые им слова или выражения. Далее нейросети потребуется провести процедуру валидации гипотез в отношении новых для нее лексем и соответствующих контекстов, после чего аналитика будет полностью готова воспринимать их в естественной речи.

По мнению Станислава Ежова, такие возможности обеспечивают речевому анализу Mango Office большую гибкость и расширяют его сферу применения в соответствии с меняющимися условиями бизнеса заказчика или рыночными обстоятельствами.

Речевой анализ, напомним, работает с записями телефонных переговоров, распознает их, применяя элементы искусственного интеллекта, и позволяет выделить нужные смысловые параметры: что было сказано или не сказано, кем, клиентом или сотрудником, в какой момент. На основе собранных данных по требуемым критериям формируются отчеты. Они позволяют осветить тот или иной аспект в качестве консультаций на линии или в запросах потребителей, определить проблемы в продажах или сервисе. До появления речевой аналитики для решения аналогичных задач компании использовали метод выборочного прослушивания звонков.