Невзирая на санкции и запреты: Китайский ИИ DeepSeek обучался на лучших чипах Nvidia

Представитель администрации Трампа заявил, что новую ИИ-модель DeepSeek обучали на запрещенных к экспорту в Китай самых передовых чипах Nvidia. Доказательства нарушения экспортного контроля США не приводятся.



Обвинение в адрес DeepSeek

Новая модель искусственного интеллекта китайского DeepSeek, выпуск которой запланирован на следующей неделе, была обучена на самых передовых чипах для ИИ Blackwell от Nvidia, заявил официальный представитель администрации Президента Дональда Трампа (Donald Trump), пишет Reuters.

Американский чиновник отказался сообщить, как правительство США получило такую информацию, но подчеркнул, что экспорт Blackwell в Китай запрещен.

В августе 2025 г. Трамп разрешил Nvidia продавать в Китае упрощенную версию Blackwell, но через пару месяцев отменил это решение, заявив, что самые передовые чипы компании будут зарезервированы для американских компаний и не должны поставляться в Китай.

Доказательств нет

Представитель Белого Дома не приводя доказательств высказал предположение, что чипы Blackwell находятся в ЦОД во Внутренней Монголии (автономный район Китая), и что DeepSeek может удалить технические индикаторы, которые подтвердили бы их использование.

Unsplash - Saradasish Pradhan Релиз новой языковой модели DeepSeek готов к выходу, хотя ранее откладывался из-за нехватки современных ускорителей вычислений Nvidia

«Ведущие китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, нагло нарушают экспортный контроль США», — сказал Крис Макгуайр (Chris McGuire), занимавший должность в Совете национальной безопасности при бывшем президенте Джо Байдене (Joe Biden).

DeepSeek отказался от комментариев. В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин выступает против «проведения идеологических разграничений, чрезмерного расширения понятия национальной безопасности, широкого применения экспортного контроля и политизации экономических, торговых и технологических вопросов».

Американские власти с 2022 г. постепенно ограничивают экспорт передовых чипов в Китай, опасаясь их возможного военного использования. Осенью 2023 г. Вашингтон усилил эти ограничения.

На чем обучают DeepSeek

Модель от DeepSeek занимает первое место по популярности на платформе Hugging Face с 10,9 млн скачиваний, как писал CNews в сентябре 2025 г.

Китайская ИТ-компания тогда отчиталась, что потратила $294 тыс. на обучение своей ИИ-модели R1 (вышла в январе 2025 г.). Разработчики DeepSeek раскрыли, что их ИИ-модель обучалась преимущественно на чипах Nvidia H800, созданных Nvidia специально для китайского рынка после введенных США запретов в октябре 2022 г. и попавших под ограничения в 2023 г.

В июне 2025 г. сообщалось, что релиз новой языковой модели DeepSeek — R2 — переносится из-за нехватки ускорителей вычислений Nvidia, которые сложно найти на территории Китая из-за санкций.

Согласно данным инсайдеров, готовящаяся к выходу модель DeepSeek R2 демонстрирует рекордную производительность — 512 петафлопс вычислительной мощности при работе с форматом FP16.