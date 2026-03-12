Компания RKIT представила интеллектуального ИИ-помощника «Рики»

ИИ-помощник «Рики» — коммерческая RAG-система для поиска и анализа информации в корпоративных документах. Решение предназначено для быстрого поиска ответов в нормативных актах, инструкциях и других внутренних материалах компании. «Рики» учитывает синонимы, сокращения и произвольную форму запросов, а в ответе выдаёт понятную формулировку со ссылкой на источник. На продукт получен сертификат о государственной регистрации. Об этом CNews сообщили представители RKIT.

Ключевое преимущество системы — полностью локальная работа без передачи данных во внешние сервисы. Решение он-премис обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и соответствует требованиям корпоративной безопасности, а гибкая архитектура позволяет масштабировать решение и интегрировать его с open-source-моделями.

Как это работает: сначала в систему загружаются локальные документы компании, затем ИИ анализирует тексты и выстраивает семантические связи между ними. При обращении пользователя система понимает контекст запроса и формирует четкий ответ со ссылкой на нужный документ или пункт. Пилотное внедрение показало точность ответов на уровне 70–75%. Кроме того, система помогает выявлять ошибки и несоответствия в документах.

Решение особенно актуально для организаций с большим количеством регламентов, инструкций и нормативных актов. В таких компаниях сотрудники часто тратят значительное время на поиск нужных документов, даже если все они хранятся в одной системе.

Использование ИИ-помощника позволяет сократить время поиска информации с десятков до 2–3 минут, снизить количество ошибок из-за неправильного толкования регламентов и ускорить адаптацию новых сотрудников до 30%.

«Рики» не ограничивается поиском по базе нормативных документов. Экспертная команда RKIT настроит RAG-систему под любые корпоративные задачи: техдокументацию, внутренние базы знаний.