Разделы

ПО Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

Компания RKIT представила интеллектуального ИИ-помощника «Рики»

ИИ-помощник «Рики» — коммерческая RAG-система для поиска и анализа информации в корпоративных документах. Решение предназначено для быстрого поиска ответов в нормативных актах, инструкциях и других внутренних материалах компании. «Рики» учитывает синонимы, сокращения и произвольную форму запросов, а в ответе выдаёт понятную формулировку со ссылкой на источник. На продукт получен сертификат о государственной регистрации. Об этом CNews сообщили представители RKIT.

Ключевое преимущество системы — полностью локальная работа без передачи данных во внешние сервисы. Решение он-премис обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и соответствует требованиям корпоративной безопасности, а гибкая архитектура позволяет масштабировать решение и интегрировать его с open-source-моделями.

Как это работает: сначала в систему загружаются локальные документы компании, затем ИИ анализирует тексты и выстраивает семантические связи между ними. При обращении пользователя система понимает контекст запроса и формирует четкий ответ со ссылкой на нужный документ или пункт. Пилотное внедрение показало точность ответов на уровне 70–75%. Кроме того, система помогает выявлять ошибки и несоответствия в документах.

Решение особенно актуально для организаций с большим количеством регламентов, инструкций и нормативных актов. В таких компаниях сотрудники часто тратят значительное время на поиск нужных документов, даже если все они хранятся в одной системе.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Использование ИИ-помощника позволяет сократить время поиска информации с десятков до 2–3 минут, снизить количество ошибок из-за неправильного толкования регламентов и ускорить адаптацию новых сотрудников до 30%.

«Рики» не ограничивается поиском по базе нормативных документов. Экспертная команда RKIT настроит RAG-систему под любые корпоративные задачи: техдокументацию, внутренние базы знаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

Цифровизация российской медицины на тормозе: Врачи боятся, что из-за ИТ совершат ошибку

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

Создана дешевая ИИ-система видеоаналитики для маленьких магазинов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837