«Альт Рабочая станция» 11.0 — лауреат премии «Инновация года 2025» от CNews

«Базальт СПО» награждена премией «Инновация года 2025» CNews за разработку операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.0 с графической оболочкой GNOME.

«"Альт Рабочая станция" 11.0 с графической оболочкой GNOME позволяет использовать одни и те же приложения на ноутбуках, десктопах, интерактивных досках и мобильных устройствах, а от разработчиков не требуется специальных шагов по адаптации программ под разные разрешения экранов, что существенно ускоряет и удешевляет вывод отечественного ПО на рынок», — отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО».

Среди других особенностей «Альт Рабочая станция» 11.0 с GNOME: два профиля оформления рабочего стола: минималистичный дизайн GNOME или оформление, привычное для пользователей MATE, KDE, Xfce, Cinnamon и ОС Windows; использование только нужных приложений для оптимального пользовательского опыта; поддержка функций управления жестами и мультитач на устройствах с сенсорными экранами благодаря графической сессии Wayland; аппаратное 3D-ускорение.

В дистрибутив добавлено много приложений для пользователей, системных администраторов и ИТ-специалистов: «Сургуч» для работы со встроенными электронными подписями, «Копидел» для изготовления копий операционных систем, GNOME Boxes для создания виртуальных машин с поддержкой 3D-ускорения, GIMP — профессиональный графический редактор и др.

«Альт Рабочая станция» 11.0 пригодна и для домашнего применения. С ней можно использовать шлемы виртуальной реальности, в том числе через беспроводное подключение, и Port Proton — программу для запуска игр, разработанных под ОС Windows.