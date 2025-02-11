Ozon Travel запустил свое мобильное приложение

Ozon Travel выпустил отдельное мобильное приложение, но продолжит развиваться на базе маркетплейса Ozon. Сервис для путешествий будет работать на двух платформах, чтобы предоставить клиентам выбор и скорость. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Теперь все возможности Ozon Travel будут в быстром доступе в отдельном приложении — заказы билетов, бронирования отелей и туров. Преимущества онлайн-сервиса для клиентов останутся прежними. Например, пользователи смогут оплатить до 99% заказа баллами Ozon, а при использовании карты от «Ozon Банка» они получат кэшбек милями или баллами. Приложение сократит путь пользователя от выбора до покупки и путешествия без потери надежности и дополнительных выгод от одной из крупнейших онлайн-платформ страны.

Несмотря на это нововведение, Ozon Travel продолжит работу и основное развитие внутри маркетплейса Ozon, предоставляя пользователям выбор между новым приложением и привычным интерфейсом маркетплейса. Это особенно удобно для тех, кто ценит работу в одном окне или предпочитает не устанавливать много приложений. Кроме того, сервис продолжит привлекать новых клиентов из числа десятков миллионов пользователей маркетплейса.

«Мы создали приложение для тех, кто ценит скорость и удобство. Это быстрый, комфортный и безопасный способ бронирования, который соответствует высоким стандартам маркетплейса. Высокие темпы роста позволяют нам использовать эффект масштаба для развития новых и более удобных клиентских путей, чтобы делать сервис еще более привлекательным для пользователей», — отметил Михаил Осин, генеральный директор Ozon Travel.

Оборот Ozon Travel в III квартале 2024 г. вырос в 3,3 раза по сравнению с тем же периодом 2023 г., а число активных пользователей – в 2,6 раза. Среди партнеров Ozon Travel — более 600 авиакомпаний, порядка 80 тыс. отелей в России и более 2 млн отелей по всему миру.