CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России

«Медиалогия» вновь назвала CNews самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Большая команда журналистов, участие в мероприятиях CNews ключевых спикеров в области ИТ, регулярная публикация аналитических исследований и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства.

Лидер по цитируемости

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и телекома. Таковы результаты исследования «Медиалогии», проведенного по итогам II квартала 2023 года.

Индекс цитируемости «Медиалогии» определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других изданиях и учитывает влиятельность ресурса, опубликовавшего ссылку. Система анализирует более 85 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Топ-20 самых цитируемых СМИ об ИТ и телекоме Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» по итогам II квартала 2023 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 106,63 Telecomdaily.ru 86,05 Hi-Tech@Mail.Ru 46,07 Ixbt.com 42,70 3dnews.ru 40,81 Vc.ru 33,16 Ferra.ru 33,41 Tadviser.ru 30,85 Rb.ru 21,91 Rozetked.me 20,93 Habr.com 20,72 Comnews.ru 12,85 Hightech.fm 11,99 Securitylab.ru 9,19 iPhones.ru 9,12 Kod.ru 8,65 4pda.to 6,77 Content-review.com 4,59 Iguides.ru 4,08 D-russia.ru 3,41

По мере развития и запуска новых проектов штат CNews постоянно растет. Издание приглашает на работу журналистов, редакторов, аналитиков, специалистов по организации мероприятий, программистов и менеджеров по продаже рекламы. Подробнее о вакансиях CNews можно узнать по ссылке.



Рост аудитории

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрика», число пользователей CNews по итогам 2022 г. выросло на 11% по сравнению с 2021 г., а количество просмотров — на 23%. Рост аудитории CNews происходит на фоне всплеска интереса к цифровизации и импортозамещению.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты цифровых подразделений федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

Портрет аудитории

74% аудитории CNews составляют мужчины, 26% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 70% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет. По данным «Яндекс.Метрики», 83% читателей CNews живут на территории России. Еще 2% находятся в Белоруссии, Казахстане, Германии.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте наибольшей деловой активности

Об интересах аудитории издания можно судить на основе так называемого аффинити-индекса «Яндекса»: отношения доли посетителей с заданным интересом на сайте к среднестатистической доле посетителей с этим же интересом на всех сайтах интернета. Так, по группе «Компьютерная техника» сайт CNews.ru превосходит средний уровень Рунета на 489%. По теме «Инвестиции» индекс издания составляет 274%, «Финансы» — 292%, «Открытие бизнеса» — 496%. Невероятно высокий аффинити-индекс портала зафиксирован в таких темах как «Ноутбуки» (677%), «Системы умного дома» (595%), «Мониторы» (561%), «Настольные компьютеры» (546%), «Умные часы и браслеты» (465%), «Планшеты» (451%), «Принтеры и МФУ» (382%).

Подробнее об аудитории CNews читайте на портале для рекламодателей издания.

CNews проводит свыше 50 конференций в год

CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек.

20 июня 2023 г. CNews при поддержке Минцифры России провел «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие собрало свыше 900 участников, которые заслушали более 100 экспертных докладов. В фойе форума свои стенды развернули свыше 30 ИТ-компаний. Пленарное заседание открыло интервью с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек Пленарное заседание по традиции открылось интервью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева Награда в номинации «Персона года в разработке ПО» была вручена Илье Сивцеву, генеральному директору ГК «Астра» Об успешных проектах цифровой трансформации рассказал Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Награду в номинации «Платформа года для импортозамещения» получили Максим Тятюшев, генеральный директор, и Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V, «СберТех» Приток розничных клиентов на фондовый рынок продолжается, говорит Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по ИТ Московской биржи Награду в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» получил Михаил Гуренков, генеральный директор компании Forpeople Александр Семенов, генеральный директор «Корус консалтинг», уверен, что в компании, где есть ИТ-стратегия, значительно проще реализовывать проекты Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций «1С» Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг» Тему цифровизации промышленности продолжил Евгений Гаврилов, директор по ИТ компании «Силовые машины» Сессия «Технологии» началась с выступления Ильи Сивцева, генерального директора ГК «Астра» Награду в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» получил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора программного обеспечения НОТА, Холдинг Т1 На Platform V содержится более 70 продуктов, рассказал Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V «СберТех» Задача миграции на отечественные ОС стала актуальной как никогда, говорит Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «РедСофт» Награду в номинации «Импортозамещение года: Интернет банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получили Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», и Евгений Иванец, ИТ-лидер стрима интернет-банка ВТБ Александр Долгов, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании, поделился опытом разработки и реализации успешной ИТ-стратегии Награду в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получили Игорь Евдокимов, директор по цифровым сервисам, ЦППК, и Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании «Программный Продукт» По словам Натальи Сергеевой, коммерческого директора DатаРу, есть два пути насыщения рынка инфраструктурными решениями — импортозамещение и локализация Награду в номинации «Импортозамещение года в финтехе» получили Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС», и Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Денис Гузовский, член правления — руководитель блока ИТ компании Росгосстрах, рассказал об успехах и ошибках, допущенных в ходе цифровой трансформации Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ, решил рассказать не только об успешных, но и о неуспешных проектах Награду в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» получил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками, ГК «Астра» Светлана Маркова, главный консультант компании «Неофлекс», рассказала, что компания начала цифровую трансформацию с себя Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний «АгроПром комплектация», рассказал, как движется по пути цифровой трансформации агропромышленный комплекс Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса Ренессанс Банка, отметил, что главные задачи ИТ-службы — оптимизация ИТ-архитектуры и повышение эффективности разработки за счет оптимизации и автоматизации Трансляция CNews FORUM Кейсы велась в интернете В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.

Первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается «Market.CNews» — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 20 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы. Список услуг и аудитория портала постоянно растет.