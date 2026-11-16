Индексная книга (каталог) CNews*
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ITG ITglobal.com vStack SDN vStack SDS vStack SDC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 5
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 1
|Мриль Станислав 14 2
|Рустамов Рустам 566 1
|Натрусов Артем 325 1
|Шадаев Максут 1248 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
|Сотин Денис 216 1
|Панченко Иван 207 1
|Семенов Александр 170 1
|Леонов Алексей 96 1
|Гузовский Денис 79 1
|Чурсин Дмитрий 98 1
|Добровинский Александр 49 1
|Бурилов Андрей 118 1
|Климов Андрей 88 1
|Ульянов Николай 177 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Сивцев Илья 176 1
|Евдокимов Игорь 62 1
|Александров Александр 86 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Спирин Антон 88 1
|Кузеванов Дмитрий 21 1
|Стоянов Алексей 56 1
|Заянц Илья 57 1
|Груздев Антон 56 1
|Гаврилов Евгений 55 1
|Грудинин Дмитрий 28 1
|Карпов Роман 84 1
|Маркова Светлана 43 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Тятюшев Максим 230 1
|Григоренко Вадим 68 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 45 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Сазонов Максим 41 1
|Лукавенко Олег 48 1
|Гуренков Михаил 41 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 1
|Gartner - Гартнер 3684 1
|CNews Инновация года - награда 162 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.