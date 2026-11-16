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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204408
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ITG ITglobal.com vStack SDN vStack SDS vStack SDC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.11.2026 Российская СХД ITPOD Storage FF на ПО vStack прошла проверку на реальной нагрузке облачного провайдера 1
06.09.2023 vStack и «Комфортел» подписали партнерское соглашение 3
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2637 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5768 1
Yandex - Яндекс 9479 1
Microsoft Corporation 25940 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1733 1
Intel Corporation 12909 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 839 1
9812 1
Ред Софт - Red Soft 1298 1
Oracle Corporation 7136 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3284 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1537 1
ESET - ESET Software 1166 1
Red Hat 1385 1
Neoflex - Неофлекс 263 1
TeamViewer 139 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 863 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 205 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 1
One Identity 11 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 80 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 76 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 550 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 38 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 634 1
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MIND Software - Майнд Софт 83 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1927 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 211 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 159 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 268 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 1
Шереметьево Хэндлинг 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10964 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13305 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55458 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7417 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1128 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26792 2
ВКС - Российские (отечественные) системы видеоконференцсвязи 76 1
SCIM - System for Cross-domain Identity Management 14 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2177 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1963 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2402 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3213 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5510 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4976 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1590 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13452 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18538 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36546 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3324 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12618 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28777 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27391 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 505 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 882 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37209 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10437 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1265 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1425 1
DevOps - Development и Operations 1295 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4676 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1371 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8873 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13913 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 679 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2412 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 756 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 241 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 151 2
ITG - ITglobal.com - vStack OS 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack HV 2 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1092 1
Linux OS 11772 1
Microsoft Office 4272 1
Microsoft Windows 17113 1
Microsoft Azure 1535 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1044 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 104 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1454 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1749 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1328 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 696 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1483 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 309 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 112 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1027 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 123 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 64 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 245 1
Microsoft Authenticator 5 1
HPE Superdome - серия серверов 77 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 309 1
VK WorkSpace Почта - VK WorkMail - Почта+ 37 1
VK Teams 86 1
PRO32 - Getscreen 11 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 30 1
Axiom JDK СЗИ 186 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 82 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 26 1
MIND Software - MIND Guard 20 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 19 1
Айготта - Scalaxi 2 1
Мриль Станислав 14 2
Рустамов Рустам 566 1
Натрусов Артем 325 1
Шадаев Максут 1248 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Сотин Денис 216 1
Панченко Иван 207 1
Семенов Александр 170 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Чурсин Дмитрий 98 1
Добровинский Александр 49 1
Бурилов Андрей 118 1
Климов Андрей 88 1
Ульянов Николай 177 1
Кандыбович Дмитрий 18 1
Сивцев Илья 176 1
Евдокимов Игорь 62 1
Александров Александр 86 1
Булгаков Кирилл 133 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 88 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Стоянов Алексей 56 1
Заянц Илья 57 1
Груздев Антон 56 1
Гаврилов Евгений 55 1
Грудинин Дмитрий 28 1
Карпов Роман 84 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Тятюшев Максим 230 1
Григоренко Вадим 68 1
Сгибнева Ольга 8 1
Изотов Егор 1 1
Долгов Александр 45 1
Сергеева Наталья 50 1
Сазонов Максим 41 1
Лукавенко Олег 48 1
Гуренков Михаил 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 169907 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19510 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55267 1
Индия - Bharat 5935 1
Франция - Французская Республика 8224 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 312 1
Образование в России 3067 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12215 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 1
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1480 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27878 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5585 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3125 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9181 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5185 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6287 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6675 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 1000 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1940 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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