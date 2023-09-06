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Бизнес Импортонезависимость
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vStack и «Комфортел» подписали партнерское соглашение

vStack, гиперконвергентная платформа для виртуализации корпоративного уровня, стала партнером оператора связи бизнес-класса «Комфортел». Цель сотрудничества — предложить российским компаниям современное отечественное решение, которое поможет решить стоящие перед ними задачи и заменить ушедших зарубежных игроков.

Компания «Комфортел» работает на рынке телекоммуникаций более 15 лет и предоставляет услуги фиксированной связи для бизнеса и провайдеров. Ее клиентам регулярно приходится решать многочисленные задачи, для которых нужны масштабируемые, гибкие и экономически эффективные решения. Стратегическое партнерство vStack и «Комфортел» направлено на решение этих задач с помощью гиперконвергентной платформы виртуализации.

Благодаря партнерству vStack и «Комфортел» смогут предлагать клиентам современную и производительную альтернативу ушедшим из России зарубежным решениям.

Платформа виртуализации vStack позволяет создавать виртуальные центры обработки данных корпоративного уровня. Благодаря программно-определяемым модулям, включая объединенные в единую платформу хранилище vStack SDS, сеть vStack SDN и вычислительные уровни vStack SDC, платформа позволяет оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и увеличить ее производительность.

«В 2023 г. российские компании постепенно переходят от принятия решения об импортозамещении к непосредственному выбору платформы. Поэтому поставщики решений и интеграторы стремятся расширить пакет предложений за счет отечественных решений. Компания «Комфортел зарекомендовала себя на рынке как надежный оператор связи с многолетней историей успеха, и мы рады стать ее партнером», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

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