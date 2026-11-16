Российская СХД ITPOD Storage FF на ПО vStack прошла проверку на реальной нагрузке облачного провайдера

Компании ITPOD и vStack (входят в корпорацию ITG) опубликовали результаты тестирования отказоустойчивой системы хранения данных ITPOD Storage FF. Систему проверяли на профилях нагрузки, типовых для облачного провайдера. При отказе одного из двух контроллеров система продолжила работу, данные потеряны не были. Об этом CNews сообщили представители vStack.

ITPOD Storage FF — это готовый программно-аппаратный комплекс. В основе — два контроллера, общие двухпортовые NVMe-накопители и ПО. Каждый контроллер ведет свой пул данных и одновременно резервирует соседний. Если один контроллер выходит из строя, его пулы поднимаются на втором, а серверы переходят на резервный путь. Подключение идет по сети Ethernet со скоростью 25 или 100 Гбит/с по протоколам iSCSI и NVMe-oF/TCP , отдельная сеть хранения на Fibre Channel при этом не нужна.

Испытания воспроизводили типовые задачи облачного провайдера при использовании продукта ITPOD Storage FF-300. В сценарии виртуализации и баз данных на восьми томах система выдала 364 тыс. операций в секунду, и 99% запросов обрабатывались не дольше 0,8 миллисекунды. Авторы отмечают, что это особенно важно для «1С», PostgreSQL, MS SQL и Oracle, которым нужна стабильная задержка меньше миллисекунды. При более высокой нагрузке — 16 томов и вчетверо больше одновременных запросов — производительность выросла до 432 тыс. операций при задержке до 2 миллисекунд. С включенными дедупликацией и сжатием система обработала 260 тыс. операций в секунду. В сценарии резервного копирования комплекс принимал копии на скорости 11 ГБ/с в сети 25 GbE, при слиянии цепочек копий (Veeam) одновременно читал и записывал по 8 ГБ/с, а восстанавливал данные со скоростью 5,2–6,4 ГБ/с. Комплекс готов к промышленной эксплуатации: производительность, задержка и скорость восстановления подтверждены на сценариях, типовых для облачного провайдера.

Среди ключевых возможностей ITPOD Storage FF эксперты выделяют целостность данных на уровне файловой системы vStack SDS: контрольные суммы каждого блока позволяют обнаруживать и исправлять «тихие» ошибки при чтении, а дисковую группу можно настроить так, чтобы она переживала отказ одного, двух или трех дисков. Мгновенные снимки и клоны дают за секунды развернуть копию рабочей базы или виртуальной машины для тестирования, а лимиты производительности на каждый том не позволяют одной системе замедлять остальные. Кроме того, комплекс работает как общее хранилище для кластеров VMware и российских платформ виртуализации, как репозиторий для Veeam и популярных российских систем резервного копирования , а также как флеш-архив на сотни терабайт вместо стоек с жесткими дисками.

«Заказчик получает готовый комплекс: одна поставка, одна поддержка, подключение по обычному Ethernet без отдельной сети Fibre Channel и задержка меньше миллисекунды для баз данных. Это позволяет выполнить требования импортозамещения, не жертвуя производительностью», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Скорость восстановления сегодня так же важна, как скорость работы. Комплекс принимает резервные копии на скорости 11 ГБ/с и восстанавливает данные со скоростью до 6,4 ГБ/с. Базу на 10 ТБ можно восстановить меньше чем за полчаса — для бизнеса это прямое сокращение простоя после сбоя », — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD.