Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В июле 2024 г. количество платежей в «Кошельке ЦУПИС» выросло в четыре раза

В июле 2024 г. количество платежей в пользу букмекеров в «Кошельке ЦУПИС» достигло исторического показателя и превысило 1,5 млн транзакций. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Единого ЦУПИС».

Всего за 2024 г. «Единый ЦУПИС» успешно провел порядка 9 млн переводов с «Кошелька» на балансы букмекерских контор. 95% платежей, совершенных с помощью Кошелька ЦУПИС, проходят менее чем за секунду. Это быстрее, чем с использованием других платежных методов, включая банковские карты и другие электронные кошельки.

CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

«Пользователи «Кошелька ЦУПИС» ценят возможность пополнять баланс сразу нескольких букмекеров в формате «единого окна», не заходя в приложение каждого букмекера. Сегодня вносить средства на Кошелек можно самым простым и оперативным способом – по номеру телефона через СБП. Кошелек значительно экономит время спортивных болельщиков и позволяет держать все траты и выигрыши под контролем благодаря расширенной финансовой аналитике. Все эти возможности обеспечили исторический показатель переводов в 1,5 млн транзакций за прошедший месяц, в том числе в период ЕВРО-2024», – сказал Артем Сычев, член правления, коммерческий директор «Единого ЦУПИС».

«Кошелек ЦУПИС» – электронный кошелек и личный кабинет для управления финансами в спортивной индустрии, который позволяет игрокам взаимодействовать с букмекерами. С помощью «Кошелька ЦУПИС» все операции с букмекерами совершаются в два клика. Приложение доступно на компьютере, телефоне или планшете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

«Яндекс» запустил дешевое такси

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Google официально признана монополистом. Поисковому гиганту грозит расчленение

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Хакеры научились взламывать интернет-провайдеров и через них заражать ПК жертв

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024