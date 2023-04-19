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«Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro

«Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перевел информационные сервисы на отечественную платформу Java с поддержкой ее поставщика. Компания успешно завершила миграцию с Open JDK на доверенные технологии Axiom JDK Pro в критической информационной инфраструктуре.

«Единый ЦУПИС» предлагает выбор способов перевода денежных средств для регулируемой индустрии развлечений. Это назначенная распоряжением Президента РФ кредитная организация, которая заключает договоры с букмекерами и тотализаторами, осуществляет учет и перевод денежных средств от игроков, а также удерживает целевые отчисления на поддержку отечественного спорта.

«Единый ЦУПИС» – это высоконагруженная финтех-система, к которой предъявляются высокие регуляторные требования по безопасности, устойчивости и импортонезависимости. В связи с этим компания приняла решение перевести инфраструктуру с Open JDK на доверенную отечественную платформу с поддержкой ее инженеров. Благодаря соответствию Axiom JDK Pro стандарту Java SE процесс миграции был простым. С учетом проведения функциональных и нагрузочных тестов, которые считаются обязательной частью миграции в большинстве финансовых организаций, все процессы заняли 6 месяцев.

Благодаря переходу на Axiom JDK Pro «Единый ЦУПИС» повысил безопасность и независимость своей информационной инфраструктуры.

Своевременная миграция позволила «Единому ЦУПИСу» решить следующие задачи: импортозаместить ключевую платформу Java для критически важных платежных сервисов; обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры; улучшить платежные и цифровые сервисы благодаря технологическому партнерству с отечественной командой с 25-летним опытом развития Java и OpenJDK.

«Java-компоненты лежат в основе подавляющего большинства критически важных финтех-систем. И мы видим, что все больше организаций переходят к практическому импортозамещению. Транзакции всех платежных карт, СБП-переводы, биржевые торги и теперь операции в индустрии развлечений проводятся на отечественной платформе Java Axiom JDK Pro. Десятки миллионов пользователей могут оценить скорость и удобство транзакций, а сами организации – быть уверенными в надежности, безопасности и производительности критических ИТ-инфраструктур, – отметил Роман Карпов, директор по развитию и стратегии технологий Axiom JDK. – Мы поздравляем Единый ЦУПИС с завершением системообразующего проекта и уверены, что наши технологии и инженерная экспертиза смогут поддержать устойчивое развитие его платежных и цифровых сервисов для достижения полной прозрачности и доверия в индустрии развлечений».

Axiom JDK Pro, доверенная отечественная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО. Она создается в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL, Secure Development Lifecycle). Все сборки проходят через процесс исследования исходного кода и строгие процедуры контроля качества. Инженеры Axiom JDK имеют 25-летний опыт разработки Java и OpenJDK. Входящий в линейку продукт Axiom JDK Certified сертифицирован ФСТЭК по 4 УД и может использоваться на всех объектах критической инфраструктуры и в комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

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