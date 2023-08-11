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«Единый ЦУПИС» реализовал новый сервис – привязку счета для оплаты по СБП «в один клик»

«Единый ЦУПИС» запустил новый функционал для своих партнеров: теперь при оплате с использованием Системы быстрых платежей (СБП) в пользу букмекерских контор клиенты могут привязать счет в банке для дальнейшей оплаты «в один клик». Об этом CNews сообщили представители ООО НКО «Мобильная карта».

В 2023 г. Единый ЦУПИС также запустил в своем приложении «Кошелек ЦУПИС» сервис переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП). Владельцам «Кошелька ЦУПИС» доступны пополнение баланса «Кошелька» из мобильных приложений банков-участников СБП, а также перевод денежных средств с баланса «Кошелька» на счет в другом банке-участнике СБП.

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СБП (Система быстрых платежей) – сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду.

НКО «Мобильная карта» (расчетная небанковская кредитная организация, лицензия Банка России 3522-К, проект «Единый ЦУПИС» назначена распоряжением Президента России №236-рп от 25 августа 2021 г. единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

«Единый ЦУПИС» развивает платежные и цифровые сервисы для регулируемой индустрии развлечений в интересах государства и общества. Предлагает широкий выбор способов перевода денежных средств, простоту и удобство платежных интерфейсов. Обслуживает более 21 млн идентифицированных клиентов российских букмекерских контор и Национальной Лотереи по всей России. Обеспечивает более 1,8 млн платежей в сутки, с доступностью сервиса свыше 99,99%.

Единый ЦУПИС придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и реализует механизм удержания целевых отчислений на поддержку отечественного спорта, в том числе детско-юношеского. На сегодняшний день на эти цели перечислено свыше 23 млрд руб.

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