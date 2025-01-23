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BellSoft LiberCat

BellSoft - LiberCat

Liberсat – это   сервер приложений для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE, основан на открытых исходных кодах Apache Tomcat, совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием и выступает альтернативой программным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly. Liberсat поставляется в трех вариантах - в виде контейнера сервлетов, сервера приложений и как встраиваемая библиотека, которую можно использовать, например, при построении приложений, основанных на фреймворке Spring.


23.01.2025 Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления 2
03.12.2024 На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд рублей 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 3
13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине 2
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек 2
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 2
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15% 2
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий 2
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 2
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 4
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки 2
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 2
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 2
25.01.2024 75% компонент платформы «FXL 2.0» компании «ФлексСофт» переведены на отечественное ПО 1
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем 1
05.12.2023 Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 2
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов 1
12.09.2023 Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека 1
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 2
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java 2
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации 1
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java 1
17.11.2022 «Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux 1
14.11.2022 Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat 1
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек 1
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java 1
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса» 1
07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
27.04.2022 ЦФТ и «Беллсофт» подтвердили совместимость системы «ЦФТ-Банк» и сервера приложений Libercat 1
28.02.2022 Softline и Bellsoft предложат решения для унификации Java-стека 1
07.02.2022 Рост числа пользователей продуктов Bellsoft превысил 300% в 2021 году 1
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand 1
20.12.2021 Bellsoft выпустила Liberica Administration Center для контроля и аудита инфраструктуры сред исполнения Java 1
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified 2
03.08.2021 «Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK 1

Публикаций - 47, упоминаний - 68

BellSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Bellsoft - БеллСофт 52 24
Oracle Corporation 6690 14
8218 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 8
Открытые технологии 701 6
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
ФОРС - Центр разработки 636 4
Broadcom - VMware 2360 3
Ред Софт - Red Soft 703 3
Red Hat 1305 3
EmDev - ЕмДев 13 3
Softline - Софтлайн 2814 3
Ростелеком 9706 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 3
Базальт СПО - BaseALT 656 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Flant - Флант 95 3
SAP SE 5279 2
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Merlion - Мерлион 793 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 2
ICL ГК 381 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 43 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Navicon - Навикон 284 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 2
Yandex - Яндекс 7348 2
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
Код Безопасности 616 2
Т1 Иннотех 178 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 2
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 5
Газпром ПАО 1342 5
Альфа-Банк 1770 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 3
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
Почта России ПАО 2113 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Газпром добыча Астрахань 14 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Газпром нефть 619 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 238 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 12 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 1
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ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1214 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2648 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
РАН - Российская академия наук 1871 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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