BellSoft LiberCat
Liberсat – это сервер приложений для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE, основан на открытых исходных кодах Apache Tomcat, совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием и выступает альтернативой программным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly. Liberсat поставляется в трех вариантах - в виде контейнера сервлетов, сервера приложений и как встраиваемая библиотека, которую можно использовать, например, при построении приложений, основанных на фреймворке Spring.
BellSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 4
|ASF - Apache Software Foundation 206 1
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|Карпов Роман 60 15
|Белокрылов Александр 27 14
|Кузнецов Александр 123 8
|Шмаков Антон 45 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Зеленюк Александр 2 2
|Какунин Алексей 14 2
|Тамбовский Андрей 16 2
|Евдокимов Андрей 82 1
|Лашин Ренат 69 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Панченко Иван 138 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Савельев Александр 39 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Карпицкий Олег 70 1
|Савлюк Вячеслав 13 1
|Смирнов Денис 24 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Оперчук Иван 4 1
|Пономарев Дмитрий 5 1
|Клименков Сергей 1 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Рензяев Константин 62 1
|Усова Марина 19 1
|Будкевич Антон 1 1
|Титов Александр 24 1
|Корсаков Денис 9 1
|Борискин Александр 12 1
|Гончаров Александр 19 1
|Аксенов Константин 24 1
|Мелузов Антон 3 1
|Лунегов Сергей 8 1
|Хисметов Радик 1 1
|Сидоров Константин 14 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 4
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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