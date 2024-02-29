«Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки

«Группа Астра» и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, объявили о планах консолидировать инжиниринг и совместно инвестировать ресурсы в создание полнофункциональной стандартизованной платформы для Java-разработки, которая может комплексно заменить зарубежные аналоги. Вендоры представят рынку целостное предложение, объединяющее ОС Astra Linux, решение для работы с исходным кодом GitFlic, стек технологий Axiom JDK и Libercat для разработки и исполнения Java-приложений, а также ряд других компонентов. Ожидается, что с помощью этого комплексного решения можно будет создавать новые критически важные системы и переводить на импортонезависимую платформу уже существующие. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Объединение R&D-экспертизы «Группы Астра» и Axiom JDK внесет значимый вклад в достижение технологического суверенитета. Axiom JDK — это единственная в стране команда Java-инженеров мирового уровня с аккредитацией в Минцифры России, развивающая и поддерживающая системный стек для работы Java-приложений в критических информационных инфраструктурах (КИИ). С появлением отечественной платформы разработки российским организациям станет проще выбирать подходящие под их запросы инструменты для цифровой трансформации и импортозамещения. Заказчики будут получать программную среду со всеми технологиями, необходимыми для написания на Java передового ПО для инфраструктур на базе ОС Astra Linux. Применение стандартизованной платформы поможет защитить процесс разработки ПО от технологических рисков и сделать его безопасным и эффективным.

Сотрудничество вендоров нацелено на повышение эффективности разработки прикладных решений и уникально по формату. Компании будут координировать развитие продуктов, обеспечивать их совместимость, повышать производительность на стыке ОС и среды исполнения. В частности, запланировано реализовать интегрированные функции безопасности в рамках замкнутой программной среды для Java-приложений, что позволит упростить сертификацию Java-решений во ФСТЭК России и ФСБ России.

Совместная работа будет развиваться по нескольким направлениям. «Группа Астра» расширяет свой программный стек прогрессивными отечественными компонентами для работы софта, написанного на Java, Kotlin, Scala и других языках, использующих среду исполнения Axiom JDK. Продукты вендора также будут поддерживать данную среду Java, и в результате действующие клиенты получат преимущества бесшовной интеграции, мигрировав свои критически важные Java-приложения на отечественную линейку Axiom JDK и Libercat, а новые заказчики смогут сразу воспользоваться интегрированным предложением для разработки своих систем и упростить импортозамещение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ.

«Исторически в России сильная экспертиза по Java. В корпоративном сегменте более 70% ПО написано на Java, а в финтехе — все 90%. До настоящего времени Java-разработчикам на ОС Astra Linux приходилось выбирать подходы к запуску, созданию и сертификации своих сервисов. Совместный инжиниринг с «Группой Астра» позволяет нам предложить этим специалистам выверенную и консолидированную стратегию и импортонезависимое портфолио, способное конкурировать с именитым зарубежным. Мы инвестируем в создание стандартизованной платформы разработки, оставаясь независимыми компаниями. Стек отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat является ее фундаментальным компонентом и дополняет продуктовое предложение «Группы Астра», лидера рынка отечественных ОС. Для заказчиков это создает весомые преимущества при формировании технологической стратегии на отечественном стеке, создании систем на Java и безопасной разработке ПО», — отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

«Поддержка сообщества разработчиков в разных отраслях —это одно из важных направлений работы нашей компании. Мы хотим дать рынку инструменты и технологии, которые позволят создавать лучшие отечественные решения на Java и сделают разработку этого ПО безопасной, эффективной, а главное – защищенной от каких-либо технологических рисков, и поэтому мы объединили наши ресурсы для создания комплексной платформы. Это будет законченная среда с набором инструментов для управления исходным кодом, тестированием, автоматизацией, документацией, фреймворком и шаблонами разработки. Сейчас ИТ-отрасли нужны единые подходы, а чтобы их выработать необходимо предоставить рынку инструменты и сервисы. «Группа Астра» выстраивает полноценную поддержку всей инфраструктуры Java-разработки», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Команда Axiom JDK производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java-приложений с обеспечением цифрового суверенитета. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других технологий. Продукты входят в реестр российского ПО и создаются в соответствии с концепцией разработки безопасного ПО (РБПО), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK, которые имеют более 25 лет опыта развития платформы Java.