Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux

«Юнидата» объявила об окончании испытаний совместимости платформы «Юнидата» и продуктов на ее базе, в частности «Юнидата MDM», с Java Development Kit – Axiom JDK (разработанной компанией BellSoft), сервера приложений Libercat (разработанного компанией BellSoft) и операционной системы Astra Linux CE 2.12.44 («Орёл»).

Данный цикл совместных испытаний задумывался компанией «Юнидата» совместно с технологическими партнерами для поддержки усилий ее клиентов по импортозамещению в соответствии с общей стратегией компании.

Испытания показали полную совместимость продуктовых линеек компании при отсутствии какого-либо снижения эксплуатационных характеристик. Успешное завершение совместных испытаний позволяет снизить риски клиентов по «лоскутному» импортозамещению и перейти целиком на импортозамещённый стек в части задач управления основными данными предприятия и руководства данными.

Axion JDK – это прогрессивная среда разработки и исполнения Java с российской техподдержкой для коммерческих и государственных компаний.

Libercat – cервер приложений Java EE.

Astra Linuxоперационная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows и другим иностранным дистрибутивам Linux.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

«Юнидата» – платформа управления данными, основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО).

«Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающая их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.

Среди основных функций платформы «Юнидата» – централизованный сбор данных, поиск и объединение дубликатов, анализ данных и формирование статистики, стандартизация и обеспечение качества данных, их выгрузка в сторонние информационные системы, управление данными на основании внутренних регламентов предприятия, предоставление прав на действие с данными.

Платформа внесена в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще