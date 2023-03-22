Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации

«Олли ИТ», дистрибьютор платформ виртуализации, и компания «Беллсофт» подписали соглашение на поставку российской платформы Java. «Олли ИТ» будет предлагать стек совместимых контейнеризованных продуктов на базе линейки доверенных Java технологий Axiom JDK и Libercat. Они создадут основу экосистемы дистрибьютора, ориентированной на разработку и эксплуатацию контейнеризированных приложений. Новое партнерство расширит использование прогрессивной микросервисной архитектуры в ландшафте отечественных ИТ-систем на базе Java и ускорит проекты миграции на российский Java стек. Об этом CNews сообщили представители «Олли ИТ».

Распространение облачно-нативной разработки привело к росту популярности контейнеров. Теперь партнеры «Олли ИТ» смогут внедрять продукты линейки Axiom JDK, оптимизированные для работы в облачной и микросервисной архитектуре, и способствовать внедрению контейнеризации в корпоративную среду. Дистрибьютор предложит стек совместимых между собой продуктов для контейнерных платформ на базе Axiom JDK и Libercat. Это позволит партнерам и заказчикам сократить сроки и затраты на разработку новых приложений и эксплуатацию существующих. Первым шагом «Олли ИТ» в этом направлении было подписание дистрибьюторского договора с компанией Флант, российским производителем контейнерной платформы Deckhouse.

В портфолио «Олли ИТ» есть продукты, разработанные с использованием российской платформы Java. Это позволит внедрять Axiom JDK Pro в составе комплексных решений. Дистрибьютор планирует создать экосистему продуктов, ориентированных на разработку и эксплуатацию микросервисных приложений. В качестве ее основы «Олли ИТ» выбрал линейку Axiom JDK, которая включает также продукт Axiom Runtime Container Pro для создания миниатюрных Java-контейнеров с высокой скоростью запуска и работы.

Axiom JDK Pro, российская среда разработки и исполнения Java, используется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах, сложных ИТ-ландшафтах финансовых и государственных систем. Она применяется для поддержки как монолитной, так и микросервисной архитектуры. Это единое решение для облачных, серверных и десктопных систем, соответствующее стандарту Java SE. В связке с Axiom JDK Pro стандартизированный сервер приложений Libercat предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Все продукты входят в реестр российского ПО, создаются в концепции жизненного цикла безопасной разработки (SDL) и поддерживают максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака.

«Большинство дистрибьюторов работают с широким ассортиментом. Мы же стараемся собрать стек продуктов в определенной области и накопить по ней значительную экспертизу. Сотрудничество с инженерной командой Axiom JDK, имеющей более 25 лет опыта развития Java и OpenJDK, — важный этап по созданию экосистемы российских продуктов в области контейнеризации, — отметил Денис Смирнов, директор департамента дистрибьюции, «Олли ИТ». — Мы проводим презентации, техническое обучение, демонстрации, делаем пилотные внедрения и уверены, что наши партнеры и заказчики по достоинству оценят как отечественную платформу Java, оптимизированную для облаков и микросервисов, так и уровень ее поддержки».

«Мы рады открытию нового канала дистрибьюции. Наши инженеры уделяют особое внимание технологиям, которые повышают эффективность Java-разработки за счет создания контейнеризованного ПО и экономии дискового пространства. Благодаря «Олли ИТ» партнеры, заинтересованные в продвижении перспективного направления контейнеризации, смогут предлагать комплексные решения на основе линейки продуктов Axiom JDK и Libecat и ускорять миграцию на безопасное и надежное российское ПО, — сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK компании «Беллсофт». — Наша партнерская программа разработана в тесном сотрудничестве с ИТ-сообществом и развивается, чтобы наилучшим образом отвечать требованиям технологического суверенитета».

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«Олли ИТ» планирует активно привлекать целевых партнеров и продвигать продукты линейки Axiom JDK и Libercat в цифровых каналах и на отраслевых мероприятиях. Совместно с вендором дистрибьютор будет оказывать экспертную поддержку партнерам и заказчикам для демонстрации продуктов, тестирования, обучения специалистов, а также развертывания и эксплуатации российских базовых Java-технологий.

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Компания «Олли ИТ» работает на рынке информационных технологий с 1992 г. в качестве Value Add дистрибьютора в сегментах виртуализации серверов, рабочих станций и приложений, контейнерных платформ и больших данных, поставляя заказчикам продукты, созданные российскими компаниями.

Компания «Беллсофт» производит и поддерживает полный стек программных продуктов для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением цифрового суверенитета и санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включающее Axiom JDK Pro, сертифицированную ФСТЭК среду разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации. Продукты входят в реестр российского ПО и помогают эффективно решать задачи бизнеса и государства в серверном, облачном и IoT-применениях Java технологий. Команда сформирована из инженеров-разработчиков OpenJDK, которые имеют почти 25-летний опыт разработки Java платформы.