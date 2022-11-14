Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat

Системный разработчик и интегратор Navicon в партнерстве с компанией «Беллсофт» планирует внедрять и продвигать российский стек Java.

Navicon намеревается вести ряд проектов в финансовом секторе по переносу Java-приложений на российский программно-аппаратный стек. Сотрудничество с разработчиком Axiom JDK Pro, доверенной российской платформы Java, позволит интегратору расширить линейку продуктов и обеспечить заказчиков необходимыми условиями для миграции на отечественные технологии. Совместные шаги будут способствовать решению задач импортозамещения, расширению экосистемы российской платформы Java и помогут клиентам Navicon ускорить переход с зарубежных решений на безопасный и надежный отечественный Java-стек. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Открытые технологии позволяют российским компаниям в сжатые сроки и без потери качества импортозаместить зарубежные ИТ-продукты. Их популярность на рынке быстро растет. Однако многих заказчиков смущает использование непосредственно открытого кода, в котором могут оказаться закладки и уязвимости. Выбор программных продуктов на основе open source, которые разработаны в концепции безопасной разработки и поддерживаются их российскими поставщиками, решает эти проблемы.

Navicon начнет внедрять у пользователей Axiom JDK Pro, прогрессивную среду исполнения Java SE, и стандартизированный сервер приложений Libercat для технологий Java EE (Jakarta EE). В связке они предоставляют комплексное сертифицированное решение для разработки и исполнения Java приложений критической информационной инфраструктуры (КИИ). Связующие Java-технологии служат центральным элементом программно-аппаратного комплекса и являются кроссплатформенными, что позволит существенно сократить затраты заказчиков при миграции и эксплуатации Java-приложений.

Инженеры «Беллсофт» в течение 25 лет вносят вклад в развитие Java и обладают глубокой экспертизой в сфере разработки, поддержки и улучшений проекта OpenJDK. Все программные продукты компании созданы в концепции жизненного цикла безопасной разработки. Они входят в реестр российского ПО и совместимы с российскими ОС, СУБД, аппаратными и процессорными платформами. Сертификация ФСТЭК по 4 УД позволяет использовать платформу Axiom JDK Certified на всех объектах критической инфраструктуры и в комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«Разработчики отечественного Java-стека обладают исключительной экспертизой по OpenJDK. Партнерство с экспертами такого уровня позволит нам оперативно реагировать на запросы заказчиков и выходить к ним с качественным комплексным предложением по импортозамещению. Сегодня Axiom JDK Pro и Libercat выступают достойной альтернативой проприетарным продуктам Oracle, IBM и других западных вендоров, что вызывает большой интерес со стороны компаний, планирующих миграцию на отечественное ПО. В финансовом секторе у нас уже запланирован совместный проект по замене СУБД для обеспечения работы аналитических хранилищ данных на базе Java, а также клиентских приложений, которые работают с этими данными. Уверен, что спрос на отечественные технологии Java среди наших заказчиков будет только расти. Мы готовы предложить им надежную и безопасную российскую платформу, а также консалтинговые услуги для безболезненного перехода», - сказал Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления Navicon.

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«Мы рады видеть Navicon в числе наших партнеров и готовы оказать системному интегратору необходимую экспертную и методологическую поддержку. Разработчики и пользователи систем на основе нашего Java-стека могут быть уверены: они получат прогрессивные технологии и качественную техподдержку, которые позволят избежать рисков кибербезопасности и продолжить бесперебойное обслуживание в условиях цифрового суверенитета. SDL-подход к разработке наших продуктов обеспечивает безопасность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всего срока эксплуатации», - отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK компании «Беллсофт».

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Navicon выступает бизнес-партнером заказчика и помогает комплексно решать задачи его бизнеса. Navicon оказывает услуги по комплексной автоматизации предприятий и внедрению бизнес-решений на базе самых современных технологий

Компания «Беллсофт», поставщик российской платформы Java, производит и поддерживает безопасный стек базовых технологий для разработки и исполнения Java приложений с обеспечением санкционной устойчивости. Это стандартизованный сервер приложений Libercat и семейство продуктов Axiom JDK, включая сертифицированную ФСТЭК среду разработки Java Axiom JDK Certified и ряд других продуктов. Инженерная команда сформирована из разработчиков OpenJDK, имеющих 25-летний опыт развития и поддержки Java-платформы.Все продукты входят в реестр российского ПО. Они создаются в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL), что позволяет поддерживать защищенность систем на их основе как на этапе построения, так и на протяжении всей эксплуатации.