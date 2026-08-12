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Цифра брокер Freedom Holding Freedom Finance Фридом Финанс ФФИН Банк Freedom Bank Duntonse

Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - ФФИН Банк - Freedom Bank - Duntonse

Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На 2022 год насчитывается более чем 50 региональных офисов под брендом «Фридом Финанс», а клиентская база превышает 170 тыс. человек. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом.

Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году, принадлежит ИК «Фридом Финанс». Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ. На 1 сентября 2022 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 18,3 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 1,8 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 9,2 млрд рублей.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 42 173 161 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 42 173 161 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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12.08.2026 Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 40% за квартал 8
18.05.2026 «Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ 1
27.02.2026 Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы 1
24.12.2025 От офиса до суперприложения: как цифровизация помогает Freedom Bank расти быстрее рынка 9
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы 1
27.08.2025 Тимур Турлов, Freedom Holding: Человек с ИИ сильнее, чем ИИ без человека 2
21.07.2025 Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане 1
16.05.2025 Тимур Турлов: «Развитие телекома – это часть нашей стратегии» 2
11.04.2025 Корпус по ИИ и передовым технологиям открыт в университете SDU при содействии «Фридом Финанс» Тимура Турлова 2
27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO 1
15.01.2025 24-летнюю тестировщицу ПО назначили ИТ-директором банка 2
09.07.2024 «Цифра брокер» и «Цифра банк» внедрили систему управления сервисными процессами на базе Naumen Service Desk Pro 1
15.11.2023 «Будущее требует от нас цифровизации»: эксперт по автоматизации Вадим Атаманенко о тенденциях в ИТ 2
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана 2
09.06.2021 Государство выставляет на аукцион свои акции «Микрона» 1
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций 1
24.05.2021 «Почте России» разрешили делать бессрочные долги 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
15.09.2020 «Флекссофт» и банк «Фридом Финанс» реализовали проект по переходу банка на «Платформу FXL» 1
06.11.2019 ИК «Фридом Финанс» выступит спонсором CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 3
18.06.2019 Documentolog выходит на рынок СЭД России 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 1
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
01.11.2016 Интернет-магазин акций Freedom24.ru получил «Облачный грант» от Microsoft 3

Публикаций - 28, упоминаний - 53

Цифра брокер и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 5
Казахтелеком 348 5
Fintur 57 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9545 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 4
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 4
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 77 4
МегаФон 10901 3
Yandex - Яндекс 9326 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 3
Ростелеком 11023 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 2
Microsoft Corporation 25846 2
Oracle Corporation 7099 2
Катков и партнеры - КИП 7 1
ChessBase 6 1
Протей НТЦ - Протей-РТК 6 1
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 1
Ростелеком - Техновейв 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3299 1
Alibaba Group 480 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 723 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
ИКС 558 1
Нанософт 151 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1708 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3153 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1453 1
Diasoft - Диасофт 1170 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 989 1
Naumen - Наумен 760 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 427 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 5
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 2
Почта России ПАО 2387 2
ВТБ - Почта Банк 515 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1905 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 2
Block - Square 203 2
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Altyn Bank - Алтын-банк - Кара Алтын АКБ 7 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 12 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
Jusan Garant 5 1
Axis Pravo - Аксис Право 4 1
Millhouse Capital - Миллхаус Кэпитал ю.кей лимитед 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
UPS 217 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 441 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 259 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3715 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по вопросам собственности 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 995 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 11 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 1
Минвостокразвития РФ - ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23441 8
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 7
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Axiom JDK СЗИ 180 1
Altyn Bank - Altyn-i 4 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Банк технологий 10 1
Microsoft Office 4208 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 148 1
Microsoft Azure 1530 1
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Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 201 1
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Apple iPhone 6 4860 1
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