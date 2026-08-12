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Цифра брокер Freedom Holding Freedom Finance Фридом Финанс ФФИН Банк Freedom Bank Duntonse
Инвестиционная компания «Фридом Финанс» работает на фондовом рынке с 2008 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. На 2022 год насчитывается более чем 50 региональных офисов под брендом «Фридом Финанс», а клиентская база превышает 170 тыс. человек. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB с «развивающимся» прогнозом.
Банк «Фридом Финанс» основан в 1990 году, принадлежит ИК «Фридом Финанс». Имеет универсальную лицензию ЦБ РФ. На 1 сентября 2022 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 18,3 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 1,8 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 9,2 млрд рублей.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 42 173 161 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Цифра брокер и организации, системы, технологии, персоны:
|Турлов Тимур 6 6
|Лобас Аркадий 40 3
|Жумагулов Айдос 2 2
|Делицын Леонид 138 2
|Бендзь Алексей 4 2
|Успенский Михаил 5 1
|Миронюк Евгений 1 1
|Салыч Геннадий 1 1
|Ерошок Иван 4 1
|Атаманенко Вадим 1 1
|Милишников Александр 2 1
|Мильчакова Наталья 8 1
|Bagner Ralf - Багнер Ральф 5 1
|Брисов Юрий 2 1
|Абдрахим Нурлан 1 1
|Лозовой Дмитрий 3 1
|Гавриличев Андрей 1 1
|Ардабьева Елена 1 1
|Леснов Дмитрий 1 1
|Абдульменов Азамат 1 1
|Карнаухов Денис 1 1
|Путин Владимир 3466 1
|Горелкин Антон 118 1
|Казарян Карен 85 1
|Абрамович Роман 47 1
|Фролов Александр 40 1
|Комаров Александр 24 1
|Наумов Александр 6 1
|Тонкогубов Дмитрий 3 1
|Туманов Олег 12 1
|Соловьев Юрий 32 1
|Сулейманов Тимур 1 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 1
|Карибджанов Айдан 3 1
|Яковлев Роман 2 1
|Сулин Алексей 4 1
|Абрамов Александр 6 1
|Осин Александр 8 1
|Катков Павел 31 1
|Forbes - Форбс 1014 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 490 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2471 1
|Интерфакс Казахстан 6 1
|Казахстан Сегодня 310 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 365 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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