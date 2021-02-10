Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз Libercat

Петербургская компания Bellsoft объявила о выводе на рынок нового программного продукта – сервера приложений Libercat, который предназначен для работы с технологиями Java EE (Jakarta EE).

Libercat поставляется совместно с другой разработкой компании – отечественной средой исполнения Java Liberica JDK. Компания-разработчик позиционирует Libercat в качестве отечественной альтернативы зарубежным проприетарным продуктам Oracle Weblogic и IBM Websphere.

Как пояснили CNews в Bellsoft, ранее Libercat не был официально доступен и предлагался ограниченному числу клиентов в рамках расширенного пакета поддержки. Теперь компания выпустила его в виде отдельного продукта, доступного всем клиентам.

Российская Bellsoft, известная благодаря проекту Liberica JDK, выпустила сервер приложений Libercat

В октябре 2020 г. стало известно о тестировании НИИ «Восход» Liberica JDK и Libercat в рамках собственного проекта «Единая среда разработки». Данный проект предполагает создание платформы, которая обеспечивает оптимальное решение типовых задач при создании различных государственных информационных систем (ГИС), формируя единую программную и информационную среду на базе микросервисной архитектуры.

Подробнее о сервере и Java EE

Сервер приложений Java EE Libercat основан на исходном коде проекта Apache Tomcat. Разработчиками отечественного программного сервера заявлено полное соответствие стандарту Java EE, что гарантирует переносимость приложений, написанных в соответствии со спецификацией, между различными серверами приложений и потенциально снижает издержки при миграции. Клиентам Bellsoft обещает своевременный выпуск обновлений Libercat, включающих оптимизации производительности, устранение уязвимостей и критических дефектов.

Java EE представляет собой набор спецификаций языка Java, описывающих архитектуру платформы для задач средних и крупных предприятий. Сервер приложений Java EE – специальное ПО, которое реализует эти спецификации и позволяет выполнять разработанные в соответствии с ними бизнес-приложения. В концепции трехуровневой архитектуры он выполняет роль «связующего звена» между слоями клиента и данных.

Apache Tomcat – это контейнер Java-сервлетов (программных компонентов, расширяющих сервер) и HTTP веб-сервер, разрабатываемый под наздором Apache Software Foundation. Tomcat написан на языке Java. Исходный код ПО распространяется на условиях свободной лицензии Apache 2.0.

Российская среда разработки и выполнения приложений Java SE

Флагманским продуктом Bellsoft является Liberica JDK – среда разработки и выполнения приложений Java SE на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Он позиционируется в качестве полноценной замены американской Oracle JDK.

Liberica JDK поддерживает широкий набор платформ, включая как современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные Solaris SPARC, x86, PowerPC. В январе 2021 г. система обзавелась нативной поддержкой новых ARM-процессоров Apple M1. Система также работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса». Таким образом, Liberica JDK подходит для работы в гетерогенном окружении.

Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.

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Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до марта 2031 и 2027 г. соответственно.

Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по числу отправленных исправлений), помимо самой Oracle. Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности практически синхронно с клиентами Oracle.

Проект в «М.видео-Эльдорадо» и его промежуточные итоги

В декабре 2020 г. CNews сообщил о том, что группа «М.видео-Эльдорадо» перевела часть своих ИТ-систем на Liberica JDK. По словам представителя ритейлера, ИТ-ландшафт «М.видео-Эльдорадо» включает в себя широкий спектр систем на Java: от современных приложений на Java 14 до хорошо зарекомендовавших систем в промышленной эксплуатации, написанных на более ранних версиях. Группа внедрила и продолжает развитие собственной микросервисной платформы. Liberica JDK поддерживает работу сервисов группы, обеспечивающих корректный расчет стоимости заказа покупателя, персонализированных рекомендаций. Кроме того, на базе контейнеров с Liberica JDK работают бэкэнд-сервисы сайта и мобильного приложения «М.видео».

Тогда же, в декабре 2020 г., ритейлер зафиксировал увеличение скорости Java-разработки по итогам миграции на Liberica JDK, в том числе за счет применения сверхкомпактных контейнеров на базе Alpine Linux.

В феврале 2021 г. в рамках пресс-конференции «Будущее Java-платформы и итоги 2020 г. от Bellsoft, «М.видео-Эльдорадо» и АРПП «Отечественный софт» руководитель департамента по развитию технологической платформы ритейлера Александр Зеленюк заявил о 18-процентном приросте скорости разработки, позволившем, по его словам, существенно сократить сроки вывода на рынок новых услуг и быстро получать обратную связь о работе микросервисов.

«За два месяца мы разработали и внедрили стратегически важные для группы сервисы "последней мили": доставка товаров в течение двух часов с помощью такси, доставка и выдача онлайн-заказов клиентам в шаговой доступности от дома, – рассказал Зеленюк. – Мы также реализовали для клиентов возможность бесплатно на такси уехать из магазина домой вместе с покупкой».

Другие проекты Bellsoft

В октябре 2020 г. CNews сообщил, что фирма «1С» выбрала отечественную платформу Liberica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:предприятие», написанных на языке программирования Java. Среду исполнения Java, входящую в состав пакета Liberica JDK, «1С» планировала включать в комплекты поставок своего ПО, в составе которого есть Java-компоненты. В частности, инструмент разработчика 1C:Enterprise Development Tools (EDT) для своей работы нуждается в среде исполнения Java.

В конце сентября 2020 г. оператор платежной системы «Мир», «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешел на Liberica JDK. Разработка компании Bellsoft применяется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Также, по условиям соглашения, Bellsoft оказывает оператору техническую поддержку.