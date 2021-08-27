BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified

BellSoft объявляет, что получила решение ФСТЭК о проведении сертификации средств защиты информации Liberica JDK Сertified и LiberСat Сertified по уровню доверия 4 (УД4). Впервые в России разрешена сертификация платформы Java благодаря тому, что отечественный разработчик выполнил требования безопасности, утвержденные Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Выход сертифицированных продуктов – среды исполнения Java Liberica JDK Certified и сервера приложений LiberCat Certified – значительно облегчит и ускорит аттестацию государственных информационных систем. В связи с этим BellSoft открывает консультационную линию и принимает заявки от компаний, которые планируют сертификацию решений, разработанных на базе Java-технологий.

Благодаря инженерным усилиям BellSoft процесс сертификации Java-приложений, включающий также среду их разработки и запуска, будет наполовину пройден для пользователей и разработчиков систем на базе Liberica JDK Сertified. Они смогут сфокусироваться на основных задачах бизнеса и ИТ и не заниматься непрофильной деятельностью, связанной со сборкой исходных кодов OpenJDK, их статическим и динамическим анализом, верификацией ТСК и др. Отечественный разработчик, который входит в технический комитет ФСТЭК по стандартизации "Защита информации" (ТК 362), поможет решить эти вопросы, включая встраивание для конкретных систем и дальнейшее регулярное обновление. В результате в рамках проектов импортозамещения компании смогут проще и быстрее аттестовать государственные информационные системы до 1 класса защищенности включительно, информационные системы персональных данных до 1 уровня защищенности включительно, значимые объекты критической информационной инфраструктуры 1 категории, автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности.

«Мы привносим в Java-платформу инновационные идеи, отвечающие современным цифровым стратегиям и локальным требованиям. Наши профессиональные продукты внесены в реестр российского ПО, допущены ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами, протестированы на совместимость с ведущими российскими поставщиками ОС, СУБД, приложений и оборудования. Они формируют ядро сквозных отечественных решений на основе стека Java, – отмечает Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft. – Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России является важнейшим этапом для нас. Мы гордимся, что впервые на рынке смогли обеспечить безопасность Java-платформы в соответствии с требованиями ФСТЭК. Для тысяч заказчиков, системных интеграторов и разработчиков эта сертификация является обязательным требованием при построении критических информационных инфраструктур, государственных систем и других сложных решений. Мы приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству и рады предоставить лицензии на наши сертифицированные продукты с долгосрочной технической поддержкой от экспертов Java мирового уровня на родном языке 24/7/365».

Программный продукт Liberica JDK Сertified предлагает все преимущества прогрессивной среды исполнения Java Liberica JDK, а также усиленные функции безопасности согласно требованиям ФСТЭК. По спецификации среда разработки и исполнения Java Liberica JDK Certified является основным компонентом среды Java, предоставляет все инструменты, исполняемые и бинарные файлы, которые нужны для компиляции, отладки и выполнения программы на Java (Java Development Kit). Это единое кросс-платформенное решение для облачных, серверных и десктопных систем, а также Docker-контейнеров, верифицированное на соответствие стандарту Java SE, благодаря чему клиентам гарантируется высочайший уровень безопасности и производительности.

Расширенные функции безопасности Liberica JDK Certified включают обеспечение независимости экземпляров виртуальных машин, верификация class-файлов, безопасное выполнение интерпретируемого кода, управление доступом, контроль целостности исполняемого кода (замкнутая программная среда), регистрация событий безопасности, очистка памяти.

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Сервер приложений LiberCat Certified поставляется совместно с Liberica JDK Certified. В дополнение к функциональности стандартизованного сервера приложений LiberCat он обеспечивает усиленный уровень безопасности, соответствующий нормативам ФСТЭК. LiberCat Certified – это сервер приложений Java/Java EE, который является самостоятельным веб-сервером (Java Expression Language и WebSocket), сервером контента, а также контейнером сервлетов, реализующих спецификацию сервлетов, спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces (JSF). В связке Liberica JDK Certified и LiberCat Certified предоставляют комплексное, сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE.

Команда BellSoft сформирована из инженеров-разработчиков OpenJDK, которые знакомы с его структурой на микроуровне и имеют 25-летний опыт разработки Java-платформы. Это позволяет гарантировать производительность, безопасность и эффективность решений на базе продуктов BellSoft в контексте любых бизнес-задач.