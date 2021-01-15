«Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat

Специалисты «Ред софт» и BellSoft провели испытания, которые подтвердили совместимость и корректность работы программного обеспечения LiberCat с операционной системой РЕД ОС. Результаты отражены в двустороннем сертификате. Это позволяет рекомендовать совместное использование операционной системы РЕД ОС с сервером Java-приложений LiberCat для задач цифрового суверенитета.

Разработчики расширили стек совместимых базовых технологий для построения современных корпоративных решений. Ранее компании подтвердили совместимость Liberica JDK, прогрессивной среды исполнения Java от BellSoft, с РЕД ОС и СУБД «Ред База Данных».

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Сервер приложений LiberCat основан на открытых исходных кодах Apache Tomcat, одного из самых популярных серверов приложений с долей рынка более 60%*, и предназначен для работы с рядом технологий Java EE. LiberCat предлагает открытые технологии мирового уровня с российской техподдержкой от BellSoft, одного из лидеров OpenJDK. Это позволяет клиентам продолжать использовать существующую Java-инфраструктуру и применять передовые методы и современную микросервисную архитектуру для решения новых задач. LiberCat поставляется совместно с Liberica JDK и доступен в формате вебсервера и сервера приложений. В сопоставимых задачах он является возможным продуктом для миграции с WebLogic и WebSphere. Соответствие LiberCat стандартам Java гарантирует переносимость решений между серверами приложений.

«Импортонезависимая цифровизация – один из приоритетов государства. «Ред софт» совместно с партнерами как активные участники российского рынка ИТ готовы предоставить качественные и безопасные аналоги зарубежных программных продуктов для осуществления самых разных задач. Совместимость РЕД ОС с сервером Java-приложений LiberCat подтверждают широкую функциональность нашей операционной системы», – комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы рады расширению партнерства с «Ред софт» по стеку технологий для разработки современных корпоративных решений, решающих задачи цифрового суверенитета. Наша стратегия – развивать партнерские отношения с разработчиками базовых технологий, приложений и системными интеграторами. Мы стремимся поддерживать все популярные платформы, инвестируем в тестирование и планомерно расширяем возможности наших профессиональных продуктов Liberica JDK и LiberCat. Это дает разработчикам и пользователям Java-приложений уверенность, что они получат качество, компетенции и техническую поддержку, необходимые для решения текущих и перспективных задач в соответствии с технологическими трендами и отечественными требованиями», - отмечает Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft.