Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о выпуске новой версии стандартизированного сервера Java-приложений Liberсat. Он стал более удобным, безопасным и производительным. В новой версии устранены уязвимости, оптимизированы основные функции и упрощен процесс разработки. Теперь отечественный сервер приложений оснащен центром управления, который облегчает администрирование и мониторинг, ускоряя настройку и повышая стабильность решений. Благодаря важным расширениям клиенты и партнеры смогут эффективнее использовать текущую инфраструктуру серверных приложений и экономить ИТ-ресурсы.

Одним из ключевых нововведений является визуальный инструмент «Центр управления Libercat». Он упрощает администрирование, повышает прозрачность работы системы и помогает быстрее реагировать на изменения в рабочей среде. Графический интерфейс обеспечивает удобный доступ к информации о версиях и статусах серверов, позволяет отслеживать, какие приложения развернуты, предоставляет возможность просмотра и скачивания логов. Центр управления предназначен для мониторинга и контроля за серверами приложений на базе Libercat 9.x, Libercat 10.x, Libercat EE 8.x и Libercat EE 9.x.

Важные оптимизации Libercat усиливают безопасность и помогают кратно ускорить процесс взаимодействия между различными департаментами компании. В новой версии внедрены политики квотирования и лимитов обслуживания для оптимизации производительности, исключены конфликты при вызовах методов start/stop у компонентов MessageDrivenBean, а также добавлена возможность сохранения журнала транзакций в таблицы СУБД PostgreSQL. Устранение уязвимостей в сетевом взаимодействии улучшило безопасность и уменьшило поверхность атаки. Дополнительные исправления, включая корректное использование локали клиента при отображении списка каталогов, позволили повысить стабильность и надёжность работы.

Нагрузочное тестирование в 2024 г. подтвердило производительность Libercat на уровне промышленных серверов приложений, традиционно используемых в коммерческих системах. С выходом новой версии эти показатели станут ещё выше. Liberсat предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE и выступает альтернативой зарубежным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly.

«Безопасность корпоративных ИТ-систем — как парашют: лучше обновить его до прыжка. Новые вызовы требуют от CТО и директоров по ИБ инструментов, которые упрощают миграцию на отечественное ПО, обеспечивают непрерывность бизнеса и помогают достигать целей по ИТ-безопасности, — отметил Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK. — Мы рады предложить сервер приложений Libercat с регулярными обновлениями безопасности, улучшенной производительностью и круглосуточной поддержкой от команды, которая заботится о безопасности Java с 1997 г. Это позволяет компаниям финансового и промышленного секторов не только выполнять KPI по импортозамещению, но и строить надёжные системы, которыми уже пользуются миллионы россиян».

Стандартизованный сервер приложений Libercat создан на основе Apache Tomcat с учетом потребностей российского рынка, где Java занимает центральное место в корпоративном ИТ-ландшафте. Libercat работает на отечественной Java-платформе Axiom JDK и совместим с российскими СУБД, ОС и оборудованием. Регулярные обновления включают все исправления уязвимостей и оптимизацию производительности, что сокращает затраты на сопровождение безопасного окружения для промышленной эксплуатации Java-приложений.

Libercat доступен в трёх вариантах: как контейнер сервлетов, полноценный сервер приложений и встраиваемая библиотека для построения решений на основе Spring. Благодаря надежному продукту компании могут продолжать использовать существующую Java-инфраструктуру и одновременно внедрять современные микросервисные подходы для новых проектов.