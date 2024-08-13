АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине

Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществить переход с зарубежного системного программного обеспечения на отечественный Java-стек. Компании подтвердили совместимость АСУ «Скорая помощь» со средой исполнения Java Axiom JDK и сервером приложений Java Libercat.

АСУ «Скорая помощь» используется в качестве региональной системы управления оказанием скорой медицинской помощи в 12 регионах России. Результаты тестирования, проведенного специалистами ICL, подтвердили корректную совместную работу приложения на отечественном Java-стеке Axiom JDK и Libercat, что закреплено в двусторонних сертификатах совместимости.

Успешные тесты позволяют рекомендовать АСУ «Скорая помощь» на отечественной Java-платформе как комплексное импортонезависимое решение для медицинских учреждений. Технологически среда исполнения Java Axiom JDK и сервер приложений Java Libercat являются необходимым связующим звеном при запуске АСУ «Скорая помощь» на российских ОС и СУБД. Таким образом, обеспечивается выполнение требований постановления Правительства РФ №1478 и методических рекомендаций Минцифры по импортозамещению.

АСУ «Скорая помощь» поддерживает весь технологический цикл работы учреждений: от приема и распределения вызовов до статистической обработки информации и оценки эффективности функционирования учреждения, в том числе учет медикаментов и ГСМ, формирование и передачу в ФОМС счетов-реестров, мобильные рабочие места бригад, информационную поддержку работы санитарной авиации. АСУ взаимодействует с ТФОМС, ФГИС МДЛП, МИС и Системами 112 различных производителей.

Axiom JDK — российская платформа Java SE, которая применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах (КИИ), а также в сложных ИТ-ландшафтах, требовательных к высокой пропускной способности Java-приложений. Сервер приложений Java Liberсat предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE и замещает продукты Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и WildFly и др. Axiom JDK и Libercat включены в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК по 4 УД и поддерживают множество системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака.

«Значимость медицины и, в особенности, учреждений скорой помощи в нашей жизни невозможно переоценить. Axiom JDK используется в ГИС, финтехе, ретейле, промышленных и ИТ-системах. Мы рады, что технологическое партнерство с группой компаний ICL открывает новые возможности для поддержки ИТ-систем здравоохранения, — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK. — Мы инвестируем в совместимость со всеми популярными системными компонентами отечественного производства и прикладными решениями и благодарим партнеров за сотрудничество. Безопасность, надежность и суверенность – главные преимущества, которые обеспечивают Axiom JDK и Libercat. Разработчики и пользователи Java-приложений в медицинских учреждениях могут быть уверены, что получат все необходимое – прогрессивные технологии, компетенции мирового уровня и техническую поддержку от инженеров, создающих Java с 1997 г.».

«В условиях санкционного давления и ухода ведущих мировых IT-поставщиков ключевой задачей разработчиков является обеспечение бесперебойной и безопасной работы информационных систем бизнеса и государства. И в сфере медицины это особенно важно, — сказал Константин Сидоров, руководитель проектов группы компании ICL. — Использование российского системного ПО и партнёрство с командой Axiom JDK, профессионалов в области инструментальных средств для Java-разработчиков, позволяет нам обеспечить надежность, стабильность наших приложений и своевременную готовность к отражению угроз. Успешное завершение тестирования АСУ «Скорая помощь» со средой исполнения Java Axiom JDK и сервером приложений Java Libercat – это важное событие для ИТ-рынка, которое укрепляет информационную безопасность и технологический суверенитет».