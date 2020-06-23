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Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД

ИТ в банках

Райффайзенбанк и нефтегазовая компания «Славнефть» начали сотрудничество на основе платформы для обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД).

Платформа доступна всем корпоративным клиентам Райффайзенбанка. Подключение к «Транзиту 2.0» позволяет корпоративному бизнесу управлять счетами в едином интерфейсе, оперативно обмениваться финансовыми документами: платежными поручениями, документами свободного формата и выписками по счетам.

«Корпоративные клиенты могут получить все необходимые им финансовые инструменты в Райффайзенбанке. Интеграционное решение, позволяющее бизнесу осуществлять расчеты со множеством контрагентов из одного окна, значительно упрощает процесс взаимодействия с банками, управления большим количеством расчетных счетов, экономит ресурсы и повышает надежность проведения транзакций. "Славнефть" стала первой компанией, которая воспользовалась нашим предложением. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время компания оценит преимущества работы с банком по принципу единого окна через "Транзит 2.0"», — омтетила Мария Ильина, ведущий менеджер продуктов отдела корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

«Опыт взаимодействия "Славнефти" с банками на основе "Транзит 2.0" говорит о реальной экономии времени и финансов. Нам как крупной корпорации с развитой структурой платежей и расчетными счетами в разных банках удобно в одной системе в рамках одной транзакции обмениваться документами сразу со всеми участниками. Мы рады, что число банков-участников платформы НРД постоянно растет», — отметил Тимур Кудояров, начальник отдела банковских операций департамента корпоративных финансов, «НГК Славнефть».

«Подключение еще одного крупного банка сигнализирует о востребованности и актуальности решения НРД для финансовых организаций и корпораций. Масштабирование платформы наращивает тот положительный эффект, который заложен в идее проекта "Транзит 2.0", — оптимизировать расчетно-платежные процессы», — сказал Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам НРД.



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