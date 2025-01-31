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67% финансовых компаний России включили переход на российские решения в свои стратегии развития

ИТ-компания «К2Тех» приняла участие в исследовании «Ассоциации ФинТех» «Технологическая независимость финтех-рынка». Опросы, которые провели исследователи, показали, что 67% участников финансового рынка России включают движение к технологическому суверенитету в свои стратегии развития, а более 80% отмечают экономические эффекты от перестройки ИТ-процессов на отечественные решения. Одним из главных трендов финтех-рынка, которые отмечают эксперты «К2Тех», заключается в том, что сегодня компании не просто замещают западное ПО российским, а закладывают фундамент для дальнейшего развития и масштабирования своей ИТ-инфраструктуры на основе российских решений. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«Исследование предназначено для участников российского финтех-рынка, включая банки, страховые организации, ИТ-компании, разработчиков финансовых технологий, а также регуляторов и государственных органов, заинтересованных в укреплении технологической независимости и снижении зависимости от зарубежных поставщиков. В рамках данного исследования мы рассмотрели вопросы достижения технологического суверенитета компаниями российского финтеха по пяти направлениям: стратегия и управление, программное обеспечение, информационная безопасность, архитектура, аппаратное обеспечение. Таким образом нам удалось охватить весь спектр задач, которые решают участники рынка», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех» Марианна Данилина

По мнению исследователей, курс на технологический суверенитет – главный тренд сегодняшнего финтех-рынка. При этом 67% участников рынка выделяют соответствующие задачи в качестве приоритета в своих корпоративных стратегиях развития. Переход к технологической независимости оказался для значительной части участников поводом для оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов. 70% компаний подтвердили, что провели аудит и пересмотр значимой части бизнес-процессов, назвав главной причиной трансформацию ИТ-архитектуры. Например, переход от монолитных к микросервисным архитектурам и от вертикального к горизонтальному масштабированию. Более 80% организаций отмечают положительные эффекты подобной перестройки бизнес-процессов: повышение эффективности, возникновение гибкости, формирование стратегического задела на будущее и работа с накопленным ранее «техническим долгом». 60% опрошенных организаций финтеха уже организовали внутри ИТ-блока собственную разработку ПО и его внедрение.

«Сейчас крупные компании стремятся не просто заместить зарубежное оборудование и ПО, а закладывают фундамент для дальнейшего развития и масштабирования ИТ-инфраструктуры. И мы, как ИТ-интеграторы, помогаем заказчикам из банковской отрасли разобраться в решениях на российском рынке. Например, в области искусственного интеллекта или решениях контейнерной виртуализации. Помимо этого, возрастает значимость ИТ-консалтинга как стратегической функции, которая помогает не просто создавать ИТ-инфраструктуру, а обеспечить ее актуальность на годы вперед», — сказал руководитель практики технического консалтинга «К2Тех» Сергей Верченов.

Наблюдается тренд на использование преднастроенных программно-аппаратных комплексов (ПАКов). 41% опрошенных компаний заявили, что уже используют ПАКи и 47% рассматривают их внедрение в будущем.

Среди преимуществ ПАКов в качестве коробочного решения эксперты отмечают высокий уровень безопасности, уже проведенные вендором тестирования на совместимость и настройку решений, а также единую техническую поддержку всего комплекса. Большинство участников рынка тестируют их или уже используют ПАКи в промышленной эксплуатации.

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При переходе к технологической независимости в более комфортной ситуации оказались те компании, у которых исторически доля open-source решений была высока. 81% опрошенных компаний назвали разработку на базе open-source решений наиболее оптимальной с точки зрения сроков разработки, внедрения и рисков. В то же время примечательно, что адаптация open-source решений к действующим системам может требовать дополнительных затрат времени и других ресурсов. Среди основных трудностей, с которыми сталкиваются компании при внедрении open-source решений, участники исследования выделяют: недостаток качественной поддержки и сервиса (75%), дополнительные затраты для проверок в целях ИБ (50%) и проблемы с интеграцией в существующую инфраструктуру (31%).

«Уход иностранных вендоров стал драйвером активного развития российского ИБ-рынка. С одной стороны, мы видим положительную динамику — появились новые отечественные игроки и продукты для киберзащиты. С другой — компаниям все еще сложно ориентироваться в обновленной карте решений и выбирать эффективные инструменты с учетом своих целей и возможностей. В условиях продолжающегося кадрового голода, когда даже в крупных компаниях ИБ-функцию зачастую выполняет ИТ-подразделение, активно растет спрос на ИБ-услуги на аутсорсе. За прошлый год значительно увеличилось количество наших проектов по самым разным направлениям. В 3 раза выросли запросы на защиту приложений и данных, на 80% — на сетевую безопасность, на 70% — на защиту КИИ и АСУ ТП, на 60% — на подключение SOC (Центра мониторинга кибербезопасности)», — сказал Андрей Заикин, директор по развитию бизнеса в «К2 Кибербезопасность».

Переобучать ИТ-кадры на независимые ИТ-решения оказалось выгоднее, чем привлекать новых специалистов. Около 70% компаний отметили кадровый дефицит, указывая на недостаток специалистов с опытом работы с отечественными программными решениями.

«Результаты исследования подтверждают, что технологическая независимость – это стратегическая возможность для развития рынка. Компании адаптируются к новым условиям и трансформируют свои ИТ-архитектуры. Мы в «К2Тех» видим, что активное использование open-source решений, развитие внутренних ИТ-компетенций и повышение профессионального уровня, обучение новым специальностям становятся ключевыми драйверами успешного перехода к суверенным технологиям. Это открывает новые перспективы для всего финансового сектора и задает вектор дальнейшего роста», – сказала руководитель направления разработки программных решений для финтеха и корпораций «К2Тех» Татьяна Павлова.

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