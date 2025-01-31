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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 167381
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Верченов Сергей



31.01.2025 67% финансовых компаний России включили переход на российские решения в свои стратегии развития 1
28.08.2024 «К2Тех» разработал план развития ИТ-инфраструктуры Пушкинского музея 1
20.12.2023 «К2тех»: импортозамещение инфраструктурного ПО актуально для 89% российских компаний 1
17.07.2018 «Русфинанс Банк» обеспечивает устойчивость инфраструктуры ЦОД за счет решения «КРОК» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Верченов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 133 2
Microsoft Corporation 24640 1
Крок - Croc 1777 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6249 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27521 2
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 134 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 880 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29746 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6104 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12551 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3210 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25401 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5668 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11075 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5723 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5899 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13153 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 22 1
Ред Софт - Ред Адм 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Мурунов Денис 1 1
Федосов Виктор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144633 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13539 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2732 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 167381.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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