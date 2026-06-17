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VK Tech и Yadro займутся созданием программно-аппаратных комплексов

VK Tech и Yadro договорились о технологическом партнерстве в области создания программно-аппаратных комплексов (ПАК). Об этом CNews сообщили представители VK.

Разработка программно-аппаратных комплексов будет происходить на базе флагманского оборудования Yadroсерверов Vegman, систем хранения данных Tatlin и коммутаторов Kornfeld, — а также продуктов VK TechVK Private Cloud и VK WorkSpace. Поставка в формате ПАКов упрощает развертывание и поддержку корпоративной инфраструктуры и обеспечивает ее соответствие требованиям регуляторов.

Сотрудничество направлено на ускорение перехода российских предприятий на отечественное программное обеспечение и аппаратные решения. Компании также планируют продвигать разрабатываемые продукты на российском рынке, осуществлять взаимную техническую и методическую поддержку, а также обмениваться технологической экспертизой.

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«Yadro и VK Tech уже более трех лет являются технологическими партнерами, и за это время комплексная поддержка клиентов при построении отказоустойчивой и безопасной среды для корпоративных приложений закрепилась как стандарт нашей работы. Технологии Yadro, подтвердившие стабильную работу в высоконагруженных ИТ-инфраструктурах, в сочетании с облачными и экосистемными решениями VK Tech позволяют нашим клиентам оперативно переходить на российский технологический стек, последовательно решая задачи цифровой трансформации. Подписание меморандума закрепляет наши стратегические цели и открывает новые возможности для масштабирования комплексных российских технологических решений», — сказала руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro Софья Стависская.

«Программно-аппаратные комплексы представляют собой готовое решение, в котором оборудование и программное обеспечение совместимы между собой и протестированы для совместной работы. Объединяя флагманское оборудование Yadro с нашими облачными и коммуникационными продуктами, мы даем заказчику предсказуемый результат: высокую производительность, отказоустойчивость и полное соответствие требованиям регуляторов», — сказал директор направления по инфраструктуре и ПАК VK Tech Вячеслав Разовский.

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