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Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники

В рамках партнерского соглашения с Yadro компания Netwell приступает к продвижению отечественных вычислительных платформ, систем хранения данных и сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Теперь партнерам Netwell доступны следующие продукты Yadro: серверы VEGMAN; универсальные серверы X для решения корпоративных задач начального уровня; новое поколение корпоративных систем хранения данных TATLIN.UNIFIED GEN2; системы хранения данных резервных копий TATLIN.BACKUP; системы хранения данных начального уровня TATLIN.FLEX; системы для объектного хранения данных с высокой масштабируемостью TATLIN.OBJECT; сетевые коммутаторы для ЦОД KORNFELD.

«В выборе партнеров главным критерием для Netwell всегда служит их надежность и высокое качество продукции. Yadro полностью отвечает высоким стандартам, что позволит нам предлагать наиболее надежные комплексные решения для заказчиков и участвовать в технологическом развитии российского бизнеса» — сказал Дмитрий Винокур, коммерческий директор Netwell.

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Netwell – официальный дистрибьютор оборудования. На сегодняшний день партнерство с Netwell выбрали более 300 крупнейших российских ИТ-компаний.

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