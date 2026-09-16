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YADRO расширяет набор совместимых программных решений для коммутаторов KORNFELD

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) расширяет набор программных инструментов и интеграций для датацентровых и кампусных коммутаторов KORNFELD. Компания последовательно развивает собственные средства мониторинга и диагностики и подтверждает совместимость оборудования с решениями российских технологических партнеров. Новой подтвержденной интеграцией стала совместимость датацентрового коммутатора KORNFELD D2132 и кампусных коммутаторов KORNFELD SE C3000 с платформой цифрового двойника сети Hadal.

Для корпоративных заказчиков важна возможность подключать новое сетевое оборудование к действующим контурам эксплуатации без пересборки привычных процессов. Поддержка систем мониторинга, диагностики, управления и анализа сети сокращает объем изменений при внедрении и позволяет сохранить сложившиеся процессы работы с инфраструктурой.

Для оборудования KORNFELD уже доступны KORNFELD.SATELLITES — набор инструментов для мониторинга и диагностики сетевого оборудования. Интеграция с Hadal расширяет программный контур, в котором могут работать коммутаторы KORNFELD. Платформа Hadal использует технологию цифрового двойника для формирования модели сети, анализа ее текущего состояния и оценки изменений.

Тестирование показало, что Hadal получает данные о конфигурации и операционном состоянии коммутаторов KORNFELD и формирует многоуровневую топологию сети на уровнях L1-L3. Подключение платформы не требует изменения настроек оборудования и не нарушает работу текущих сетевых сервисов.

«При разработке KORNFELD мы изначально закладывали механизмы взаимодействия с внешними системами на уровне сетевой операционной системы. Для нас важно, чтобы оборудование работало в существующем программном контуре заказчика и поддерживало привычные процессы эксплуатации. По мере вывода линейки на рынок мы последовательно подтверждаем такие интеграции. Совместная работа с Hadal подтверждает этот подход на практике», — отметил Амир Юнусов, директор по развитию бизнеса группы развития бизнеса сетевых решений YADRO.

«Совместное тестирование наших решений еще раз подтвердило, что решения полностью готовы к поддержке современных сценариев использования. Для заказчиков это означает возможность создавать масштабируемую и отказоустойчивую сетевую инфраструктуру на основе отечественных разработок международного уровня», — отметил Дмитрий Ларин, генеральный директор Hadal Project.

YADRO продолжит работу с российскими разработчиками программного обеспечения и технологическими партнерами, расширяя перечень подтвержденных интеграций для датацентровых и кампусных коммутаторов KORNFELD.

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