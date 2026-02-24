Разделы

YADRO расширяет возможности собственной сетевой операционной системы Kornfeld OS для отказоустойчивых ЦОД

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о выходе Kornfeld OS 1.7 — новой версии сетевой операционной системы собственной разработки. Обновление расширяет функциональность коммутаторов линейки KORNFELD DC, повышая их эффективность в высоконагруженных центрах обработки данных.

Обновление Kornfeld OS 1.7 расширяет возможности построения сетевых фабрик за счет поддержки EVPN Multihoming, реализация которой в режиме active-active обеспечивает отказоустойчивое подключение хостов, повышает доступность сервисов и позволяет эффективно использовать пропускную способность за счет балансировки нагрузки для критически важных приложений. Новая функциональность ориентирована на внедрение надежных, масштабируемых решений в ЦОД корпоративного уровня.

В состав обновления также вошла поддержка механизма Priority Flow Control, который способствует предотвращению потерь трафика и более эффективному управлению потоками данных в высоконагруженных инфраструктурах.

«Развитие Kornfeld OS строится на принципах предсказуемости и надежности. Мы последовательно наращиваем возможности нашей программно-аппаратной платформы, следуя утвержденной стратегии. Версия 1.7 предоставляет заказчикам инструменты для максимального раскрытия потенциала коммутаторов KORNFELD DC при работе с современными типами нагрузок, сохраняя при этом высокий уровень безопасности, свойственный полностью отечественной разработке», — резюмирует Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов YADRO.

Обновление уже доступно для всех пользователей оборудования линейки KORNFELD DC.

