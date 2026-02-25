YADRO обеспечила испытания отечественных АБС по требованиям Банка России

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выступила оператором испытаний большинства отечественных автоматизированных банковских систем (АБС), проводившихся по требованиям Банка России к информационной безопасности. Тестирование проходило с июля по декабрь 2025 года и стало шагом к формированию отраслевого стандарта проверки готовности критически значимого банковского ПО к промышленной эксплуатации на отечественном технологическом стеке.

АБС — ключевой элемент ИТ-инфраструктуры финансовых организаций, обеспечивающий выполнение основных банковских процессов: расчеты и переводы, бухгалтерский учет, ведение счетов, операции с кредитами и депозитами, подготовку отчетности и взаимодействие с регуляторами. На фоне общего курса финансового сектора на переход к отечественным решениям для критичных систем особую ценность получают практические испытания, которые заранее показывают, как ПО ведет себя в типовых сценариях и под нагрузкой.

В тестировании принимали участие ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, банк ДОМ.РФ, Почта Банк, банк «Санкт-Петербург», МТС-банк и НКО «Мобильная карта». Банки проверяли решения на функциональную корректность (в том числе переводы денежных средств, операции с кредитами и депозитами), а также проходили нагрузочные испытания с учетом требований организаций разного масштаба.

YADRO обеспечила развертывание испытательных стендов и инфраструктурную базу для проведения тестов в среде, максимально приближенной к промышленной эксплуатации, и выступила оператором испытаний для решений нескольких российских вендоров АБС — «АРТ-Финтех», «Диасофт», R-Style Softlab и ЦФТ (по одному из решений). Такой подход помогает банкам и разработчикам АБС заранее проверять совместимость, производительность и устойчивость прикладного ПО, опираясь на экосистему инфраструктурных решений для хранения, обработки и защиты данных.

Вычислительную основу стендов составляют 40 серверов семейства VEGMAN, позволяющие воспроизводить различные сценарии эксплуатации и нагрузочные профили. Надежный контур хранения данных реализован на базе двух систем хранения данных TATLIN.UNIFIED, сетевое взаимодействие обеспечивают коммутаторы KORNFELD, а задачи резервного копирования и объектного хранения решаются средствами TATLIN.BACKUP.M и TATLIN.OBJECT.

Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами YADRO: «Публичные функциональные и нагрузочные испытания АБС — важный элемент перехода финансового сектора на отечественный стек. Для рынка принципиально иметь воспроизводимую методику и понятный отраслевой стандарт тестирования, который подтверждает готовность решений к работе в критичных банковских процессах и под реальной нагрузкой. Роль YADRO в этой работе — обеспечить инфраструктуру и инженерную экспертизу, чтобы банки и разработчики могли проверять решения в условиях, максимально близких к промышленной эксплуатации, и снижать риски внедрения».

Результаты испытаний подтверждают наличие на российском рынке зрелых прикладных решений для банков и формируют практическую основу для их масштабирования. Работа испытательного полигона, развернутого на базе инфраструктурных решений YADRO, при этом не ограничивается тестированием автоматизированных банковских систем: наряду с проверкой специализированного финансового ПО — включая АБС, дистанционное банковское обслуживание, процессинговые решения и системы учета негосударственных пенсионных фондов — следующим этапом становится переход на более глубокий уровень технологического стека — испытания инфраструктурного программного обеспечения. Такой подход позволяет оценивать устойчивость и совместимость решений на всех уровнях ИТ-архитектуры.

Подробная информация о проведенных и планируемых испытаниях доступна на сайте проекта.